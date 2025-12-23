Najzgodniji bivši Katarine Grujić čeka 2. dete: Zbog golih slika izbio skandal, a sad ima imperiju sa lepom brinetom

Stomatolog Boris Stamenković ne krije radost zbog još jedne prinove u porodici

Izvor: instagram/milanakozarev

Poznati stomatolog i bivši učesnik "Farme", Boris Stamenković, i njegova supruga, manekenka Milana Kozarev, uskoro će postati roditelji po drugi put. Par već ima sina Viktora, a Milana je tokom prethodnih meseci na društvenim mrežama rado delila trenutke iz trudnoće i fotografije sa trudničkim stomakom.

Podsetimo, Stamenković je svojevremeno privukao ogromnu pažnju medija tokom učešća u rijalitiju, te su ga prozvali i "najzodnijim stomatologom Srbije", a nakon "Zadruge" se u potpunosti posvetio svojoj profesiji – otvorio je stomatološku ordinaciju i godinama gradio karijeru oralnog hirurga. Dugogodišnji rad i posvećenost doneli su mu zavidan uspeh, ali i životni stil o kojem se često priča.

Govoreći jednom prilikom o svom poslu i uspehu, Boris je istakao da iza svega stoje godine učenja i rada.

"Samostalni sam stomatolog i oralni hirurg. Ovim poslom se bavim već deset godina i ništa ne dolazi preko noći", rekao je tada.

Boris je Milanu zaprosio 2022. godine, a svoju ljubav su ozvaničili brakom u septembru ove godine.

Zajedno već imaju sina, a Milana, atraktivna brineta, često na mrežama deli njihove porodične i romantične trenutke, koji ne prolaze nezapaženo.

Pogledajte još njenih fotografija:

Inače, Boris je tokom boravka na "Farmi" bio u vezi sa pevačicom Katarinom Grujić, ali je ta romansa ubrzo završena nakon izlaska iz rijalitija, a nakon rijalitija našao se i u centru skandala kada su procurile u medije fotografije na kojima je nag.

Danas život drži daleko od svetlosti reflektora, i posvećen je porodici ali i stomatološkoj ordinaciji koju je otvorio, a u nastavku pogledajte kako sada izgleda: