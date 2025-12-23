logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kad mi je trebalo nešto nisam širila noge": Anastasija Ražnatović uputila teške riječi, poludjela ko se s njom poredi

"Kad mi je trebalo nešto nisam širila noge": Anastasija Ražnatović uputila teške riječi, poludjela ko se s njom poredi

Autor Jelena Sitarica
0

Anastasija Ražnatović je mnogima poslala zagonetnu poruku, i svi se pitaju kome je uputila ove reči

Anastasija Ražnatović uputila teške riječi Izvor: raznatovicanastasija/instagram

Anastasija Ražnatović je u poslednje vrijeme daleko aktivnija na mrežama nego ranije, a pojedine njene objave napravile su pravi bum u javnosti.

Isti je slučaj bio i sa poslednjim videom koji je osvanuo na njenom TikTok profilu, a koji je imao veoma oštru poruku.

@anastasijagudelj

its that simple.

♬ som original - PopRock Classics

Anastasija Ražnatović snimala se tip-top sređena, u zavodljivom izdanju sa dekolteom, a ono što je svima privuklo veliku pažnju jeste tekst koji je napisala u okviru snimka, a koji se odnosi na sve ljude koji pokušavaju da se, kako ona kaže, porede sa njom.

Izvor: printscreen/tiktok/anastasijagudelj

"Nikada se ne poredi sa mnom. Zašto? Kad mi je trebalo nešto, ja sam otvorila novčanik, a nisam širila noge", piše u snimku koji je Anastasija objavila, a uz to je dodala: "Toliko je jednostavno".

Kome je tačno upućena ova poruka nije poznato, ali je jasno zbog čega je izazvala toliki haos među ljudima. 

Pogledajte još Anastasijinih fotografija sa suprugom:

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Anastasija Ražnatović tiktok poređenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ