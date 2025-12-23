"Kad mi je trebalo nešto nisam širila noge": Anastasija Ražnatović uputila teške riječi, poludjela ko se s njom poredi

Anastasija Ražnatović je mnogima poslala zagonetnu poruku, i svi se pitaju kome je uputila ove reči
Anastasija Ražnatović je u poslednje vrijeme daleko aktivnija na mrežama nego ranije, a pojedine njene objave napravile su pravi bum u javnosti.
Isti je slučaj bio i sa poslednjim videom koji je osvanuo na njenom TikTok profilu, a koji je imao veoma oštru poruku.
@anastasijagudelj
its that simple.♬ som original - PopRock Classics
Anastasija Ražnatović snimala se tip-top sređena, u zavodljivom izdanju sa dekolteom, a ono što je svima privuklo veliku pažnju jeste tekst koji je napisala u okviru snimka, a koji se odnosi na sve ljude koji pokušavaju da se, kako ona kaže, porede sa njom.Izvor: printscreen/tiktok/anastasijagudelj
"Nikada se ne poredi sa mnom. Zašto? Kad mi je trebalo nešto, ja sam otvorila novčanik, a nisam širila noge", piše u snimku koji je Anastasija objavila, a uz to je dodala: "Toliko je jednostavno".
Kome je tačno upućena ova poruka nije poznato, ali je jasno zbog čega je izazvala toliki haos među ljudima.
Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj