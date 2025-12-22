logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Konkurent za zlatnu papuču": Anastasija objavila emotivni snimak Cece i Arkana, poslala jasnu poruku muškarcima

"Konkurent za zlatnu papuču": Anastasija objavila emotivni snimak Cece i Arkana, poslala jasnu poruku muškarcima

Autor Ana Živančević
0

Anastasija Ražnatović prisjetila se odnosa svojih roditelja.

Anastasija objavila emotivni snimak Cece i Arkana Izvor: mnpress/youtube/screenshot/K1 televizija

Na jednoj fan-stranici posvećenoj Ceci Ražnatović objavljen je snimak njenog zajedničkog gostovanja sa suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom, koji je snažno uticao na njihovu ćerku Anastasiju.

Posebnu pažnju publike privukao je Cecin odgovor na pitanje voditelja, dok su Anastasiju naročito dirnule riječi njenog pokojnog oca, koji je Cecinu izjavu upotpunio duhovitim komentarom.

"Pitaj Cecu da li je Arkan postao papučar i da li pere sudove?", glasilo je jedno od pitanja.

"Mom suprugu nijedan posao nije stran niti se bilo kog posla stidi. On je veliki domaćin i ja sam zbog toga veoma srećna. Eto, to je odgovor. Ako se to zove papučar, onda su mnogi papučari", rekla je Ceca kroz osmijeh.

Pogledajte fotografije Arkana i Cece:

Arkan je na to odgovorio:

"Konkurent za zlatnu papuču."

Anastasija je prokomentarisala ovu objavu:

"Zdrava muškost + samopouzdanje."

Pogledajte fotografije Anastasije Ražnatović:

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Anastasija Ražnatović Arkan Ceca

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ