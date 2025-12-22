Anastasija Ražnatović prisjetila se odnosa svojih roditelja.

Izvor: mnpress/youtube/screenshot/K1 televizija

Na jednoj fan-stranici posvećenoj Ceci Ražnatović objavljen je snimak njenog zajedničkog gostovanja sa suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom, koji je snažno uticao na njihovu ćerku Anastasiju.

Posebnu pažnju publike privukao je Cecin odgovor na pitanje voditelja, dok su Anastasiju naročito dirnule riječi njenog pokojnog oca, koji je Cecinu izjavu upotpunio duhovitim komentarom.

"Pitaj Cecu da li je Arkan postao papučar i da li pere sudove?", glasilo je jedno od pitanja.

"Mom suprugu nijedan posao nije stran niti se bilo kog posla stidi. On je veliki domaćin i ja sam zbog toga veoma srećna. Eto, to je odgovor. Ako se to zove papučar, onda su mnogi papučari", rekla je Ceca kroz osmijeh.

Pogledajte fotografije Arkana i Cece:

Vidi opis "Konkurent za zlatnu papuču": Anastasija objavila emotivni snimak Cece i Arkana, poslala jasnu poruku muškarcima Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Youtube/AP Archive Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: EPA PHOTO EPA/SASA STANKOVIC Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Printscreen YouTube/RUDAR 7 Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/Svest Magazin Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 13 13 / 13

Arkan je na to odgovorio:

"Konkurent za zlatnu papuču."

Anastasija je prokomentarisala ovu objavu:

"Zdrava muškost + samopouzdanje."

Pogledajte fotografije Anastasije Ražnatović: