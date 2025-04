"Varao me je sa Milicom Todorović dok sam bila trudna": Skandalozne optužbe pjevačice na račun poznate folkerke

Milica je u nekoliko navrata bila akter skandala o kojima se danima pričalo, iako se trudi da privatan život čuva daleko od javnosti, svojevremeno nije uspijevala u tome.

Milica Todorović bila je u vezi sa koreografom Milošem Paunovićem, koji iza sebe ima brak sa crnogorskom pjevačicom Andreom Demirović.

Tada se našla u centru skandala kada ju je svojevremeno Andrea Demirović optužila da je bila sa Milošem Paunovićem dok su njih dvoje još uvijek bili u braku.

"Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osjećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvijek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje djece, već jednog predivnog petomjesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori", govorila je tada Andrea.

"Do samog rođenja našeg djeteta, osjećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mjesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet mjeseci moje trudnoće, živjela u zabludi.Nemam namjeru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog djeteta. Nemam namjeru da se ovim povodom više oglašavam u medijima", govorila je ona tada za Blic.

Verenik Milice Todorović koji je hapšen:

Hapsili joj verenika

Podsetimo, ljubavni život Milice Todorović ponovo je postao komentarisan u februaru, kada je njen verenik Mario B. uhapšen.

Milica se nakon što se saznalo za hapšenje njenog verenika, do sada samo jednom oglasila na ovu temu i to na svom Instragramu.

"Dragi moji ljudi, dobar dan. Kao što ste videli, nisam želela da se oglašavam prva 24 časa, ali kada sam vidjela koliko je to daleko otišlo, morala sam da se obratim. Želim da kažem, da ja s ovim događajem nemam nikakve veze, jer ja već neko vrijeme nisam u ljubavnom odnosu. Žao mi je, ali tako je. Dešavaju se i lijepe i ružne stvari, šta ćemo? To je sve život. Idemo dalje, osmijeh", rekla je Milica tokom prvog oglašavanja i poslala poljubac u kameru.

