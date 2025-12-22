"Ne živi sa ženom koju voli, već sa onom koja će biti dobra majka":Pjevačica oplela po muškarcima, nazvala ih kukavicama

Milena Ćeranić bez dlake na jeziku je govorila o muškom polu.

Pjevačica Milena Ćeranić je ranije bila u vezi sa kolegom Nemanjom Stevanovićem, a kasnije je otvoreno priznala da je bila zaljubljena u muškarca koji je tada bio u braku. Iako privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti, ovog puta je govorila o odnosima između muškaraca i žena i svojim stavom iznenadila mnoge.

"Uvijek sam okružena jačim polovinama. Moj tata, moja braća, moj drug Ćemo... Muškarcima sam generalno okružena, pa i što se tiče mojih muzičara, kolega. Žene obožavam. Muškarci više vole pjesmu 'Krivog bih te branila', željela bih da nađu upravo takvu ženu. Muškarci su postali kukavice, ne biraju da žive sa ženom koju vole, nego biraju da žive sa ženama koje će da budu dobre majke i tako dalje. Za ljubav treba hrabrost, ja sam žena koja je znala da voli, ali i ona koja zna da prašta. Inače sam žena koja je opisana u toj pjesmi, 'Krivog bih te branila', nevezano samo za partnera, nego i za nekog drugog, ko mi je jako drag", rekla je ona u emisiji "Premijera, vikend specijal" i dodala:

"Često citati koje postavljam na mrežama nisu iz moje glave, nego od mnogo pametnih ljudi koji mi ostaju u glavi ili ih zapišem. Meni je posebno drago da se muškarci tome posvećuju i da osvješćuju svoje živote... Volim da napišem nešto pametno ispod slike, da ne služi samo da se gleda. Meni je 2025. godina poslužila za rast u svakom smislu, ja tako volim da prenesem ljudima da na lakši način duhovno sebe iscijele i da im bude lakše da uđu u neke stvari. Kada radite na sebi, to je najbolja investicija."

Nemanja progovorio o vezi

Podsjetimo, Nemanja Stevanović nedavno je prvi put progovorio o svemu što je proživljavao u vezi sa bivšom djevojkom Milenom.

"Sjedio sam na moru. Tu smo bili svi. Mislim društvo i mi i sjedio sam na moru i kao da mi je neko sklonio sa očiju, samo, stara, to ti je to, ajde, ustaj. U jednom trenutku kažem - druže ti si baš nešto skrenuo sa puta, znaš, kao da me je neko umio vodom i da sam se rasvijestio. I brzo posle toga smo završili priču", rekao je Nemanja za Scandal.