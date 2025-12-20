logo
Šok scene sa koncerta u Hrvatskoj: Desingerica izveo momka na binu, pa ga ošišao na ćelavo

Šok scene sa koncerta u Hrvatskoj: Desingerica izveo momka na binu, pa ga ošišao na ćelavo

Autor Dragana Tomašević
0

Desingerica na nastupu u Hrvatskoj izvukao trimer i ošišao fana

Šok scene sa koncerta u Hrvatskoj: Desingerica izveo momka na binu, pa ga ošišao na ćelavo Izvor: Instagram printscreen / dragomirdespic_design

Reper Dragomir Despić Desingerica poznat je po šokantnim nastupima – sve je počelo udaranjem patikom o glavu, da bi se nastavilo rendanjem sira i kuvanjem prebranca na bini.

Iako sam tvrdi da su to sve performansi, većina smatra da preteruje u „umjetničkom izražavanju“.

Sada je Desingerica otišao korak dalje i na nastupu u Hrvatskoj ošišao momka do glave. Publika je skandirala i vikala, dok je Desingerica čistio mašinicu, a potom ošišao momka koji je sjedio na stolici na bini.

Mnogi su se zgrozili ovim činom, a fotografija i snimak vrlo brzo su počeli da kruže društvenim mrežama. Nije poznato da li je momak tražio da mu Desingerica napravi frizuru ili je to reper predložio tokom nastupa.

