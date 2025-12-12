logo
Progovorile komšije Vesne Zmijanac nakon što su joj ugrađena 3 stenta: Otkrili kako stvarno živi, pa je upozorili

Autor Marina Cvetković
Pjevačica Vesna Zmijanac je prema tvrdnji domaćih medija tokom prethodnog dana operisana u Beogradu.

Progovorile komšije Vesne Zmijanac nakon što su joj ugrađena 3 stenta Izvor: YouTube/Ami G Show

Vesna Zmijanac (68) već decenijama živi povučeno na relaciji između Beograda i svog omiljenog utočišta na Bukulji. Iako je poznata po snažnom temperamentu i specifičnom humoru, oni koji je znaju iz komšiluka kažu da je - sasvim drugačija od slike koju javnost ima.

Problemi sa zdravljem ponovo su je doveli do toga da završi u bolničkom krevetu, a komšije kažu da je neodgovorna prema situaciji u kojoj se nalazi.

"Kada je prvi put bilo to sve sa srcem, svi smo joj pričali da je bilo dosta njenog nastupanja i da nije zdravo da noću pjeva u zagušljivoj kafani. Osim toga, ona bre stalno putuje u dijasporu da pjeva. Taj tempo ne mogu ni mladi da izdrže, a ne ona. Ali džaba, ona voli da pjeva i čim se oseća malo bolje ona se spremi i ide. Nikog ne sluša", rekao je jedan stariji komšija koji nije želio da se otkriva njegov identitet.

"Vesna ne voli da se priča o njenom zdravlju, ali mi moramo nekako da utičemo na nju jer sama sebe će da uništi. Nije više za nju taj tempo, to joj i Nikolija govori."

"Ne ide okolo kao zvijezda"

Inače, komšije kažu da je Vesna u zgradi obična komšinica a ne zvijezda.

"Ne ide okolo kao 'zvijezda'. Ljudi je poštuju jer je svoja. Ima tu jedan kafić u koji pređe da popije kafu sama, pročita novine i popriča sa prolaznicima. Dugo je tu, svi smo navikli na nju. Ražalosti nas kada čujemo da je lošeg zdravlja, ali težak je taj posao koji ona godinama radi."

Tagovi

Vesna Zmijanac zdravlje komšije

