"Baš 10 godina": Slavlje u domu Goce Tržan, pjevačica podijelila emotivnu poruku

Pjevačica Goca Tržan obilježava 10 godina braka.

Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan

Goca Tržan i Raša Novaković u vezi su već 14 godina, a prije tačno deceniju svoju ljubav su krunisali brakom. Pjevačica se ovom prilikom dirljivom porukom zahvalila suprugu na svemu, za podršku, ljubav i zajedničke borbe koje su ih dodatno povezale, ali i na tome što je uvjek bio uz nju i njenu ćerku.

"I evo nas, tačno prije deset godina na ovaj dan... Rijetko ko nam je davao par godina, a baš 10 godina trajanja i mene zadivljuje, jer izdržati mene, ovakvu, zaslužuje divljenje. Samo ti razumiješ razmaženu djevojčicu i ženetinu u jednom pakovanju, samo ti voliš i brkatog, kratkonogog, bijesnog čikicu koji izviri iz mene kad se osjećam nemoćno i bijesno, i nježnu, emotivnu ženu kad se osjećam najmoćnije. Sve si razumio i uspio da me ohrabriš da pomirim sve suprotnosti u sebi. I evo nas nakon 10 godina, i dalje smo porodica, bogatiji za odraslu djevojku, bogatiji za sve ljude koje smo upoznali i možemo ih nazvati prijateljima, bogatiji za preboljene tuge i nedostajanja, bogatiji za svako zajedničko jutro...", napisala je Goca, pa dodala:

"Znaš da mrzim patetiku, ali imam potrebu da ti se zahvalim: za sve što radiš za nas kao otac, muž, prijatelj i muškarac, za to što ne dozvoljavaš da se podrazumijevamo, za to što si stalno drugačiji i bolji i zbog toga ti se divim, za to što i ja stalno želim da budem bolja. Volim te. Volim te slobodno. Nek nam je srećno. Nismo loši: 14 godina zajedno, od toga 10 godina braka. Ko bi rekao za ovakva dva ludaka."

Započela novo poglavlje u Rakovici

Podsjetimo, nakon što je godinama živjela na Mirijevu, Goca Tržan je 2020. godine zajedno sa porodicom započela novo poglavlje u prostranoj kući u Rakovici, koju su pretvorili u svoj miran i topao dom.

Pogledajte dom Goce Tržan:

Ova dvospratna kuća krije mnogo zanimljivih detalja – u suterenu je uređen savremeni muzički studio, mjesto gdje Goca i njen suprug Raša provode vrijeme stvarajući pjesme. Dnevni boravak odiše porodičnom atmosferom, opremljen velikom garniturom i bogatom bibliotekom, dok je kuhinja Gocin omiljeni dio doma – prostrana i funkcionalna, pruža joj sve što joj je potrebno za svakodnevne obroke i kulinarske eksperimente.