Raša prevario Gocu sa rijaliti učesnicom: Ljubavnica završila u zatvoru, a evo kako je pjevačica reagovala

Goca Tržan svojevremeno je govorila o prevari u braku.

Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan

Pjevačica Goca Tržan izjavila je da je suprugu Radomiru Novakoviću jednom oprostila prevaru, a osoba s kojom je bio u vezi, rijaliti učesnica Teodora Radoičić, kasnije je osuđena na zatvorsku kaznu.

Samo godinu dana nakon što je oženio Gocu, Rašu su paparaci uhvatili sa Teodorom Radiočić u jednom beogradskom hotelu. Međutim, uprkos dokazima i javnoj prevari, Goca Tržan je riješila da mu sve oprosti i nastavili su da žive zajedno.

"Uvijek bih oprostila, zato što smo živi ljudi. Vjerujem da nas iskušenja zapravo jačaju i ako im neko podlegne, imam razumijevanja, ali ne moram baš da zaboravim", poručila je tada Goca Tržan.

Rašina nekadašnja ljubavnica,Teodora Radojčić, poznatija kao Teodora Balzak, kasnije je postala rijaliti učesnica.

Inače, Teodora je uhapšena u Beču i osuđena na kaznu od četiri godine zbog dilovanja nedozvoljenih supstanci.

Izvor: Telegraf/ MONDO