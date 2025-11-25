Pjeva o vjenčanju, krsti se i viče "ne daj Bože": Hit snimak Dragane Mirković s koncerta, svi se smiju zbog ovog poteza

Pjevačica Dragana Mirković nasmijala je publiku na jednom od nastupa kada je zapjevala ovaj hit

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Pjevačica Dragana Mirković je od trenutka kada je zakoračila na javnu scenu, jedna od omiljenih domaćih pjevačica. Njene izjave, osmijeh i neposredan kontakt s publikom na koncertima su uvijek bile "stavke" koje su je izdvajale od ostalih.

Sada je jedan snimak otkrio i kako da na njenim nastupima nema samo prepoznatljivih hitova, već i smijeha. Na jednom od nastupa je izvodila pjesmu "Sanjala sam naše vjenčanje", a onda izvela neočekivan potez.

Kod stiha da nosi vjenčanicu, Dragana se prekrstila i rekla "Ne daj Bože".

Otkrila da li će ponovo da se udaje

Na jednom od svojih koncerata, Dragana Mirković otvoreno je poručila publici da ne planira ponovo da stane na ludi kamen. Iako razvod nije mogla da zamisli ni u najtežim trenucima, vijest o prekidu braka s Tonijem Bijelićem, nakon gotovo 25 godina zajedničkog života, odjeknula je u martu prošle godine.

