Pozlilo ženi Dragana Džajića: Branki odmah ukazana pomoć

Autor Đorđe Milošević
Nakon završetka promocije supruga Dragana Džajića, Branka, na trenutak izgubila svijest.

Pozlilo ženi Dragana Džajića Izvor: MN Press

Fudbalski klub Crvena zvezda večeras je u hotelu "Hajat" upriličio promociju monografije povodom obilježavanja 80 godina postojanja kluba. Ovom događaju prisustvovale su mnoge zvanice, kao i funkcioneri kluba.

Prisutni su bili i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, kao i proslavljeni fudbaler Vladimir Petrović Pižon. 

Pogledajte fotografije Branke i Dragana Džajića sa Zvezdine svečanosti, na kojoj je pozlilo supruzi legende.

U jednom trenutku joj je pozlilo, izgubila je snagu i počela da pada, ali su prisutni brzo reagovali i pridržali je, spriječivši da završi na podu. Odmah joj je ukazana prva pomoć, a srećom, Branka Džajić se ubrzo oporavila i povratila svijest, te je nakon toga sve bilo u redu.

Izvor: Blic/ Mondo

dragan džajić žena pozlilo Branka Džajić

