Pozlilo ženi Dragana Džajića: Branki odmah ukazana pomoć

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Crvena zvezda večeras je u hotelu "Hajat" upriličio promociju monografije povodom obilježavanja 80 godina postojanja kluba. Ovom događaju prisustvovale su mnoge zvanice, kao i funkcioneri kluba.

Prisutni su bili i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, kao i proslavljeni fudbaler Vladimir Petrović Pižon.

Nakon završetka promocije supruga Dragana Džajića, Branka, na trenutak izgubila svijest.

U jednom trenutku joj je pozlilo, izgubila je snagu i počela da pada, ali su prisutni brzo reagovali i pridržali je, spriječivši da završi na podu. Odmah joj je ukazana prva pomoć, a srećom, Branka Džajić se ubrzo oporavila i povratila svijest, te je nakon toga sve bilo u redu.

Izvor: Blic/ Mondo