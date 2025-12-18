Gala slavlje u domu Viki Miljković

Viki je bila van Srbije, a danas je doputovala u Beograd i sve je spremno za proslavu.

Folk pjevačica i članica žirija "Pinkove zvezde", Violeta Viki Miljković, danas ima veliki povod za slavlje.

Viki danas proslavlja 51. rođendan, a na Instagramu se nižu čestitke.

Miljkovićeva je, kako saznajemo, rođendan dočekala u Istanbulu u društvu supruga Dragana Taškovića Tašketa, a danas je doputovala u Beograd gdje će proslaviti sa njim i sinom Andrejom, dok se u domu pripremaju za porodičnu slavu Svetog Nikolu koju obilježavaju sjutra.