Oglasila se djeca ubijenog glumca: Brat im izmasakrirao roditelje pa otišao da partija, a njihove riječi kidaju dušu

Autor Jelena Sitarica
0

Nasljednici čuvenog Roba Rajnera oglasili su se nakon stravičnih dešavanja.

Oglasila se djeca ubijenog glumca Izvor: Todd Williamson/JanuaryImages / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Džejk i Romi Rajner, djeca tragično preminulih Roba i Mišel Rajner, oglasili su se dirljivom izjavom nakon što je njihov brat Nik osumnjičen za ubistvo roditelja. U izjavi su svoje roditelje nazvali "najboljim prijateljima" i opisali "nezamisliv bol" kroz koji prolaze.

"Bili su nam najbolji prijatelji"

"Riječi ne mogu ni da počnu da opišu nezamisliv bol koji proživljavamo svakog trenutka u danu. Užasan i razarajući gubitak naših roditelja, Roba i Mišel Rajner, nešto je što niko nikada ne bi smio da doživi. Nisu bili samo naši roditelji, bili su nam najbolji prijatelji," poručili su brat i sestra u izjavi.

"Zahvalni smo na izlivima saučešća, dobrote i podrške koje smo primili ne samo od porodice i prijatelja, već i od ljudi iz svih sfera života“, dodali su.

"Sada tražimo poštovanje i privatnost, da se nagađanja ublaže saosjećanjem i humanošću, te da se naši roditelji pamte po nevjerovatnim životima koje su živjeli i ljubavi koju su davali.“

Brat optužen za dvostruko ubistvo

Podsjetimo, njihov brat, Nik Rajner, suočava se sa dvije tačke optužnice za ubistvo prvog stepena. Tereti se da je u nedjelju, 14. decembra, u ranim jutarnjim satima nasmrt izbo roditelje u njihovom domu u Los Anđelesu, potvrdila je Kancelarija okružnog tužioca okruga Los Anđeles.

Izvor upoznat s istragom otkrio je za People da je par pronađen u svojoj spavaćoj sobi. Prema pisanju Njujork tajmsa, tijelo oca pronašla je ćerka Romi nakon što ju je maserka obavijestila da ne može da stupi u kontakt s roditeljima. Romi je navodno pobjegla iz kuće ne vidjevši da je i njena majka izbodena, o čemu ju je kasnije obavijestio bolničar.

Nik je uhapšen u nedjelju, samo nekoliko sati nakon otkrića tijela, i zadržan je u pritvoru bez mogućnosti kaucije.

Svađa nekoliko sati pre tragedije

Više izvora potvrdilo je da su se Rob i Nik "veoma glasno svađali" na zabavi koju je organizovao Konan O’Brajen, samo nekoliko sati prije ubistava.

"Nik je sve izluđivao, ponašao se ludo, stalno je pitao ljude da li su slavni", rekao je jedan od izvora.

