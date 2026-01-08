Otac Milice Todorović se sanka kao kad je bio dijete:Trudna pjevačica u nevjerici, sankama se spuštao niz zaleđenu ulicu

Majka pjevačice Milice Todorović podelila je neodoljiv snimak na Instagramu, a glavna zvijezda bio je njen suprug.

Zimski praznični dani koji su okovali Srbiju snijegom, ma koliko da mnogima nisu po volji, ujedno su donijeli i pregršt sreće kako onim najmlađima, tako i starijima koji su se i sami podsjetili kako je to bilo nekad, kada su bili djeca.

Među onima koji su održali "lekciju" kako nikad ne odrasti bio je i Milan, otac trudne pjevačice Milice Todorović koji nije odolio da se i sam spusti sankama niz zaleđenu ulicu. Njemu su društvo pravila deca iz komšiluka, a on im je pokazao "kako se to radi".

Sve je snimila njegova supruga Jasmina koja nije prestajala da se smeje, a urnebesan video izazvao je lavinu pozitivnih komentara.

"Evocira srećno detinjstvo, ja sam mislila da će da nabije glavu negde u ogradu", napisala je na storiju.

