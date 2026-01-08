logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otac Milice Todorović se sanka kao kad je bio dijete:Trudna pjevačica u nevjerici, sankama se spuštao niz zaleđenu ulicu

Otac Milice Todorović se sanka kao kad je bio dijete:Trudna pjevačica u nevjerici, sankama se spuštao niz zaleđenu ulicu

Autor Jelena Sitarica
0

Majka pjevačice Milice Todorović podelila je neodoljiv snimak na Instagramu, a glavna zvijezda bio je njen suprug.

Otac Milice Todorović se sanka kao kad je bio dijete Izvor: Printcreen/instagram

Zimski praznični dani koji su okovali Srbiju snijegom, ma koliko da mnogima nisu po volji, ujedno su donijeli i pregršt sreće kako onim najmlađima, tako i starijima koji su se i sami podsjetili kako je to bilo nekad, kada su bili djeca.

Među onima koji su održali "lekciju" kako nikad ne odrasti bio je i Milan, otac trudne pjevačice Milice Todorović koji nije odolio da se i sam spusti sankama niz zaleđenu ulicu. Njemu su društvo pravila deca iz komšiluka, a on im je pokazao "kako se to radi".

Pogledajte:

Sve je snimila njegova supruga Jasmina koja nije prestajala da se smeje, a urnebesan video izazvao je lavinu pozitivnih komentara. 

"Evocira srećno detinjstvo, ja sam mislila da će da nabije glavu negde u ogradu", napisala je na storiju.

Pogledajte urnebesnu situaciju: 

Pogledajte

00:34
Otac Milice Todorović se sanka kao da je dete
Izvor: instagram/jasmina.todorovic67
Izvor: instagram/jasmina.todorovic67

Tagovi

milica todorović Otac sanke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ