Prema navodima stranih medija, sinu Roba Rajnera prijeti najstrožija kazna

Izvor: YouTube/ The Rich Eisen Show/Printscreen

Okružni tužilac okruga Los Anđeles, Nejtn Džej Hokman, oglasio se novim detaljima u slučaju dvostrukog ubistva slavnog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Rajner, istakavši da je smrtna kazna jedna od opcija ukoliko njihov sin Nik Rajner bude proglašen krivim.

Kako je naveo Hokman, Nik Rajner će biti optužen po dvije tačke za ubistvo prvog stepena, a kazne koje nose ove optužbe izuzetno su teške. U slučaju osuđujuće presude, maksimalna kazna može biti doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, ali i smrtna kazna.

Okružni tužilac Nejtn Džej Hokman i načelnik policije Los Anđelesa Džim Mekdonel najavili su da će održati konferenciju za medije u 13 časova po lokalnom vremenu, na kojoj će javnost biti detaljnije informisana o ovom potresnom slučaju.

Kako je ranije objavljeno, 32-godišnji Nik Rajner uhapšen je zbog sumnje da je nožem nasmrt izbo svoje roditelje, koji su pronađeni mrtvi u svom domu u Brentvudu, u Kaliforniji, u nedelju popodne.

JUST IN : LAPD photos of Rob Reiner's son Nick being arrested in L.A.



24 hours after a blowout fight at Conan O'Brien's Christmas party.pic.twitter.com/PXBIo4inem — Ape (@CubanOnlyTrump)December 16, 2025

Njegovo prvo pojavljivanje pred sudom bilo je zakazano za danas, ali je odloženo jer nije medicinski proglašen sposobnim da se pojavi u sudnici. Njegov advokat rekao je za TMZ da do jutros još uvijek nije dobio zvaničnu dokumentaciju od tužilaštva.

TMZ je takođe objavio da je ćerka Roba i Mišel, Romi Rajner, pronašla tijela roditelja i pozvala policiju oko 15.40 časova. Ona je policiji rekla da je Nik “opasan” i da bi trebalo da bude smatran glavnim osumnjičenim.

Prema njenim navodima, Nik je živio sa roditeljima, ali nije bio u kući kada je ona stigla, što je navelo policiju na sumnju da je pobjegao. Kasnije je utvrđeno da se Nik prijavio u hotel "Pirsajd Santa Monika“ oko 4 sata ujutru u nedelju, koristeći svoju kreditnu karticu. Rezervacija je bila napravljena samo na jedan dan, ali se on nikada zvanično nije odjavio.

Kada je hotelsko osoblje kasnije tog jutra ušlo u sobu, zatekli su tuš pun krvi, kao i krvave tragove na krevetu.

Nik Rajner je uhapšen oko šest sati nakon što su tijela njegovih roditelja pronađena, a trenutno se nalazi u Centralnom zatvoru za muškarce u Los Anđelesu, gdje je pod stalnim nadzorom zbog rizika od samoubistva, bez prava na kauciju.