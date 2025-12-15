Priveden sin Roba Rajnera: Nik (32) se nalazi u pritvoru, imao 15 godina kad su ga prvi put vodili na odvikavanje

Nik Rajner zadržan je u policiji u vezi sa ubistvom roditelja, Roba Rajnera i Mišel Rajner

Sin Roba Rajnera i Mišel Rajner Nik, zadržan je u pritvoru, saznaje TMZ.

Nik Rajner (32), kojeg su mediji nakon ubistva slavnog redirelja imenovali kao navonog krivca za ovaj nezapamćeni zločin, nalazi se u pritvoru u policiji u Los Anđelesu.

Vijest da su čuveni režiser i glumac Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu u nedelju, šokirala je javnost.

Velikan Holivuda koji se proslavio filmovima "The Princess Bride," "When Harry Met Sally...," "Stand By Me," "This is Spinal Tap," "A Few Good Men" i mnogim drugim pronađen je u stravičnom stanju sa suprugom, a prema navodima policije i izvora, oni su ubijeni tako što su izbodeni nožem.

Iako isprva nije bilo osumnjičenih, pojedini strani mediji su prenijeli da je par ubio njihov srednji sin Nik koji je i ranije bio u ogromnim problemima zbog narkotika.

Nik Rajner je krenuo stopama svog oca, a poslednji film na kom je radio je "Being Charlie" 2016. godine koji govori upravo o životu na ulici. On je u svoju prvu ustanovu za odvikavanje odveden oko 15. rođendana, tokom života završio je čak 17 puta na rehabilitaciji, a sam film je režirao njegov otac, Rob Rajner.

"To nije moj život. Bio sam u mnogim takvim ustanovama, pa sam imao i mnogo sličnih priča", pričao je Nik.

Jedna od tema koje se u filmu kratko pojavljuju jeste beskućništvo – iskustvo koje je Nik u stvarnom životu mnogo duže i teže proživljavao.

"Bio sam beskućnik u Mejnu. Bio sam beskućnik u Nju Džerziju. Bio sam beskućnik u Teksasu“, prisjeća se Nik.

"Spavao sam na ulici. Provodio sam nedelje na ulici. Nije bilo nimalo lako.“

Njegov život na ulici, kao i boravci po prihvatilištima, uslijedili su nakon što je odbio da se vrati na rehabilitaciju. "Ako sam želio da radim po svom i da ne idem u programe koje su mi predlagali, onda sam morao da budem beskućnik", pričao je on.

Nik priznaje da mu je to iskustvo, koliko god bilo teško, donijelo i nešto dobro – ne samo kao inspiraciju za film. "To me je oblikovalo i učinilo osobom kakva sam danas, jer sam morao da se nosim sa svim tim", kaže. "Upoznao sam nevjerovatne ljude, potpuno van mog dotadašnjeg svijeta. Sada sam već dugo kod kuće i ponovo sam se navikao na život u Los Anđelesu i blizinu porodice. Ali iza mene su godine mraka.“