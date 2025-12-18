Objavljen zvaničan uzrok smrti Roba Rajnera i njegove žene: Pronađeni izmasakrirani, a obdukcija sve potvrdila

Zvanično je potvrđen uzrok smrti holivudske legende Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Rajner, nakon što se njihov sin Nik Rajner prvi put pojavio na sudu zbog optužbi za dvostruko ubistvo.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles saopštila je da je par preminuo od "višestrukih povreda nanesenih oštrim predmetom", piše Dejli mejl.

Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga, fotografkinja, preminuli su u nedjelju, istog dana kada su pronađeni u svojoj vili vrijednoj 13,5 miliona dolara.

Obje smrti vode se kao ubistva, a kao mjesto smrti navedena je njihova rezidencija.

Sin optužen za ubistvo

Njihov sin Nik uhapšen je u nedjelju i optužen po dvije tačke za ubistvo prvog stepena svog 78-godišnjeg oca i 70-godišnje majke.

Tužioci su dodali i posebne okolnosti višestrukog ubistva i korišćenja opasnog oružja – noža – što znači da bi Nik, ukoliko bude osuđen, mogao da dobije doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta ili čak smrtnu kaznu.

Advokat poziva na uzdržanost

Tridesetdvogodišnjak se u srijedu kratko pojavio pred sudom, obučen u prsluk protiv samopovređivanja, gdje se nije izjasnio o krivici. Njegov poznati advokat Alan Džekson obratio se medijima nakon ročišta i zamolio javnost da ne "žuri s osudom" u ovom slučaju.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

"Ovo je razorna tragedija koja je zadesila porodicu Rajner", rekao je Džekson. "Postoje veoma, veoma složena i ozbiljna pitanja povezana s ovim slučajem. Njima se mora temeljno i izuzetno pažljivo pristupiti".

"Molimo da tokom ovog procesa dozvolite sistemu da funkcioniše onako kako je i zamišljen, a ne kroz ishitrene osude", dodao je.