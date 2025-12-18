Objavljen zvaničan uzrok smrti Roba Rajnera i njegove žene: Pronađeni izmasakrirani, a obdukcija sve potvrdila

Zvanično je potvrđen uzrok smrti holivudske legende Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Rajner, nakon što se njihov sin Nik Rajner prvi put pojavio na sudu zbog optužbi za dvostruko ubistvo.
Kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles saopštila je da je par preminuo od "višestrukih povreda nanesenih oštrim predmetom", piše Dejli mejl.
Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga, fotografkinja, preminuli su u nedjelju, istog dana kada su pronađeni u svojoj vili vrijednoj 13,5 miliona dolara.
Obje smrti vode se kao ubistva, a kao mjesto smrti navedena je njihova rezidencija.
Sin optužen za ubistvo
Njihov sin Nik uhapšen je u nedjelju i optužen po dvije tačke za ubistvo prvog stepena svog 78-godišnjeg oca i 70-godišnje majke.
Tužioci su dodali i posebne okolnosti višestrukog ubistva i korišćenja opasnog oružja – noža – što znači da bi Nik, ukoliko bude osuđen, mogao da dobije doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta ili čak smrtnu kaznu.
Advokat poziva na uzdržanost
Tridesetdvogodišnjak se u srijedu kratko pojavio pred sudom, obučen u prsluk protiv samopovređivanja, gdje se nije izjasnio o krivici. Njegov poznati advokat Alan Džekson obratio se medijima nakon ročišta i zamolio javnost da ne "žuri s osudom" u ovom slučaju.Izvor: Pritnscreen/Instagram
"Ovo je razorna tragedija koja je zadesila porodicu Rajner", rekao je Džekson. "Postoje veoma, veoma složena i ozbiljna pitanja povezana s ovim slučajem. Njima se mora temeljno i izuzetno pažljivo pristupiti".
"Molimo da tokom ovog procesa dozvolite sistemu da funkcioniše onako kako je i zamišljen, a ne kroz ishitrene osude", dodao je.