Sudbinski susret se dogodio na snimanju hit komedije: Rob Rajner je zbog ove žene izmenio film "Kad je Hari sreo Seli"

Legendarni reditelj i glumac Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer ubijeni su u svojoj kući u Los Anđelesu. Njihova tela sa ubodnim ranama pronašla je ćerka Romi Rajner, a istraga je u toku.

Holivud je danas zavijen u crno nakon vesti da su legendarni reditelj i glumac Rob Rajner i njegova supruga, fotografkinja Mišel Singer, ubijeni u svom domu u Los Anđelesu.

Vest je potvrdila policija Los Anđelesa, koja je našla tela dvoje ljudi u kući bračnog para u naselju Brentvud.

Ubrzo je potvrđeno da su ubijeni 78-godišnji glumac i reditelj Rob Rajner i njegova 68-godišnja supruga Mišel. Prema navodima policije, na njihovim telima uočene su ubodne rane, a slučaj se vodi kao dvostruko ubistvo. Tela je, prema dostupnim informacijama, pronašla njihova ćerka Romi Rajner. Istraga je u toku, a javnost i dalje čeka odgovore na brojna pitanja.

Rob Rajner se prvi put oženio 1971. godine, kada je stupio u brak sa poznatom glumicom i rediteljkom Peni Maršal. Njihov brak bio je deo zlatne ere Holivuda, u kojoj su oboje gradili snažne i prepoznatljive karijere.

Tokom zajedničkog života, Rajner je usvojio Peninu ćerku iz prethodnog braka sa Majklom Henrijem. Devojčica, Trejsi Rajner, kasnije je i sama postala glumica. Iako su važili za snažan par, Rob i Peni su se razveli 1981. godine, nakon deset godina braka.

The late Penny Marshall was born on this date in 1943 (died 2018). Marshall starred in the sitcom Laverne & Shirley (76–83) and later directed '80s hit movies "Jumpin' Jack Flash" (86) before directing "Big" (88) among many others.#80spic.twitter.com/oRJBseZhO9 — LandOfThe80s (@landofthe80s)October 15, 2025

Uprkos razvodu, Rajner je u više navrata isticao koliko mu je porodica značila i koliko je ostao posvećen ulozi oca.

Zbog nje je izmenio kraj filma "Kad je Hari sreo Seli"

Svoju drugu, životnu ljubav Rob Rajner upoznao je tokom rada na kultnom filmu "Kad je Hari sreo Seli". Dok je režirao ostvarenje koje je kasnije postalo jedna od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena, upoznao je fotografkinju Mišel Singer.

Taj susret nije promenio samo njegov privatni život, već i sam film. Rajner je kasnije priznao da ga je upravo nova ljubav inspirisala da promeni kraj filma i da mu da optimističniju, romantičniju notu.

Rob i Mišel venčali su se 1989. godine, a njihov brak trajao je više od tri i po decenije, sve do tragične smrti. Zajedno su dobili troje dece: sinove Džejka i Nika, i ćerku Romi.

Rajner i Singer su 1997. godine osnovali fondaciju "Ja sam tvoje dete", a 2004. i organizaciju "Roditelji u akciji za decu". Cilj ovih inicijativa bio je da se ukaže na važnost ranog razvoja dece, ali i da se roditelji edukuju i uključe u javne politike koje se tiču porodice.

Kada je reč o ličnim uverenjima, Rob Rajner je otvoreno govorio o svom identitetu. Iako je imao bar micvu, isticao je da nije odrastao u strogo religioznoj jevrejskoj porodici. Njegov otac, Karl Rajner, kasnije je priznao da je tokom Holokausta izgubio veru u Boga.

Sam Rob se javno izjasnio kao ateista, bez verske pripadnosti, iako je kasnije govorio da oseća bliskost sa idejama budizma.