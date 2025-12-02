Ceca uzela hit poslednjoj mis Jugoslavije: Udala se za moćnika pa doživjela stravičan skandal o kom je brujala Srbija

Slavica Tripunović na momente je imala život kakav se mogao vidjeti samo na filmu

Izvor: Pritnscreen/YouTube

Kažu da su se u Jugoslaviji rađale najljepše žene, ali kad se pojavila Slavica Tripunović Dajana – mnogi su rekli da je ljepotica "zatvorila krug". Imala je onu dobitnu kombinaciju izgleda, stava i samopouzdanja zbog koje su se ljudi okretali za njom gde god bi prošla.

Inače, Dajana je u istoriju ušla kao poslednja mis SFRJ – titula koja joj je otvorila vrata estrade.

Podsetimo, Slavica je rodom iz Borovog sela, a sedamdesetih godina je, ubrzo nakon krune uplovila i u muzičke vode. Imala je i nekoliko hitova, te ne čudi što je devedesetih postala jedno od upečatljivijih lica domaće scene.

Nakon što je stekla slavu na Balkanu, Dajana se preselila u Pariz gde se okušala i u svetu televizije. Tamo je sarađivala sa brojnim modnim stručnjacima, među kojima se posebno izdvaja saradnja sa legendarnim Žan-Polom Gotjeom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ceca joj "ukrala" hit

Kada je reč o muzici koja joj je bila jedna od najvećih ljubavi, interesantno je da je upravo Dajana prva otpevala jedan od najvećih hitova Cece Ražnatović - "Vazduh koji dišem". Iako je numeru snimila 1993. godine, odlučila je da hit prepusti koleginici.

"Pesma u mom izvođenju nije prošla, ali bila je suviše dobra da bi ostala neprimećena. Od srca sam je poklonila Ceci, verujući da će kod nje zaživeti", ispričala je Dajana.

Ceca je kasnije potvrdila da joj se numera dopala toliko da je zamolila Marinu Tucaković i Futua da je prepeva — i pesma je postala jedan od zapaženijih hitova tog vremena.

Porodični život i poslovni zaokret

Dajana je sreću našla kraj Vladana Uroševića sa kojim je provela više od jedne decenije, a kruna njihove ljubavi bio je sin Aleksa.

Kako je i kasnije sama priznala, majčinstvo je potpuno preokrenulo njen životni ritam – umesto ludog estradnog tempa, birala je mirniju svakodnevicu, porodicu i nove planove.

Izvor: Youtube/ SRBIJA Info /printscreen

Otvorila je kozmetičko-frizerski salon, a kasnije pokrenula još jedan biznis. Iako je pevanje ostalo deo njenog života, nastupi su postali ređi, uglavnom u inostranstvu i u elitnim klubovima.

Nažalost, usledili su zdravstveni problemi, pre svega borba sa kancerom grlića materice, a u javnosti se brujalo i o njnoj udaji za biznismena iz Kanade, koji joj je, prema navodima medija, obezbedio luksuzan stan.

Najveći skandal – hapšenje zbog sumnje na elitnu prostituciju

Najdramatičniji momenat u njenoj karijeri desio se pre par godina, kada je uhapšena u velikoj akciji policije usmerenoj na suzbijanje elitne prostitucije. Vest je odjeknula u svim medijima i označila jednu od najtežih faza u njenom životu.

Gde je danas

Iako je javnost i dalje prati kroz prisustvo u medijima i povremene nastupe, Dajana danas živi mirnijim tempom. Bavi se biznisom u oblasti lepote, uživa u privatnosti i posvećuje se porodici, dok je muzika trenutno stavljena na "pauzu".

