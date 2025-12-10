Arkan na vjenčanju sa Cecom dobio Magnum: Kraj njega Legijina žena, tek sad isplivala nikad viđena fotka sa svadbe

Fotografija sa vjenčanja Arkana i Cece tek je sada ugledala svjetlost dana, a mnogima je jedna stvar ukrala pažnju.

Izvor: printscreen/Youtube/Svetlana Ražnatović

Prošlo je više od dvije decenije kako je ubijen Željko Ražnatović Arkan, a priče o njemu i dalje ne prestaju da intrigiraju javnost, naročito one u kojima se spominje i njegova poslednja supruga, Ceca.

Tako je nedavno na jednoj stranici "Legende devedesetih" osvanula nikad viđena fotka sa njihovog vjenčanja, a ono što je privuklo pažnju je žena koja je na istoj. Riječ je o Maji Luković, prvoj supruzi Milorada Ulemeka Legije koji je sa Arkanom bio veliki prijatelj.

Na fotki se vidi scena kada Lukovićeva predaje, vjerovatno, svadbeni poklon Arkanu. U pitanju je revolver, po svoj prilici magnum.

Podsjetimo, Ceca i Arkan stali su na "ludi kamen" 19. februara 1995. godine. U vili u Ljutice Bogdana očitana je molitva za srećan put, a onda se Arkan u koloni od 60 džipova uputio ka Žitorađi kako bi doveo Cecu u svoj dom.

Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic

Željko je za ovu priliku obukao crnogorsku narodnu nošnju, a Ceca srpsku.

Arkan je tek iz šestog puta uspio da pogodi jabuku, nakon čega je ušao u kuću Veličkovića i poveo Cecu sa sobom, koju je prvo "kupio" od njene sestre Lidije. Cecina sestra je tada dobila više hiljada maraka, kao i zlatne satove, Akanov prsten s ruke i dijamante.

Crkveno vjenčanje Cece i Arkana održano je u crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Beogradu. Ceca je na crkvenom vjenčanju nosila velelepnu bijelu vjenčanicu sa dugačkim šlepom, dok je Željko nosio uniformu srpskog oficira sa velikim krstom oko vrata.

Svadbu Cece i Arkana tada je pratilo preko 150 akreditovanih novinara i fotoreportera, dok su se snimci sa svadbe decenije našli na 560 televizijskih stanica širom svijeta.

Pogledajte još fotografija sa njihovog vjenčanja: