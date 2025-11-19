Najveća senzacija na Mundijalu, a u prvom redu Zorannah: Srpska influenserka navijala za Kurasao, prva čestitala golmanu

Zorana Jovanović, srpska influenserka i jutjuberka, proslavila je plasman na Svetsko prvenstvo sa svojim verenikom Elojom Rumom.

Mala karipska država Kurasao ostvarila je nezapamćen uspeh i debitovaće na Svetskom prvenstvu. Nju je na Mundijal koji će biti održan 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi odveo bivši selektor Srbije Dik Advokat.

O ogromnom uspehu pišu svetski mediji, ali i srpska influenserka Zorana Jovanović Zorannah, koja je u vezi sa golmanom reprezentacije Elojem Rumom.

Zorannah je na društvenim mrežama objavia da slavi uspeh svog verenika i raduje se odlasku na Svetsko prvenstvo, a pre utakmice je poželela vereniku da sačuva mrežu i ostane zdrav, što je i uspeo.

Nakon remija podelila je objavu reprezentacije Kurasaa uz opis:

"Moj verenik ide na Svetsko prvenstvo!!!“