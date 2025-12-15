logo
"U šoku sam": Oglasila se usvojena ćerka Roba Rajnera, glumca čije je ubistvo šokiralo svijet

Autor Dragana Tomašević
Tragedija je potresla Holivud - reditelj Rob Rajner ubijen je u porodičnom domu sa suprugom, a policija je jednog njegovog sina nazvala "osobom od interesa" u svojoj istrazi

Oglasila se usvojena ćerka Roba Rajnera Izvor: YouTube/ The Rich Eisen Show/Printscreen

Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je u nedelju uveče potvrdila da tijela 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnje žene pripadaju Rajneru i njegovoj supruzi.

Prema policijskim izvorima, na tijelima bračnog para uočene su povrede koje ukazuju na ubode nožem.

Par je pronašla njihova ćerka Romi Rajner, a izvori su za strane medije naveli da se njihov sin Nik Rajner dovodi u vezu sa ubistvom. Povodom ove tragične situacije prva se oglasila Robova ćerka iz prvog braka, koju je usvojio dok je bio u braku sa Peni Maršal, Trejsi Rajner.

"Dolazim iz najbolje porodice na svijetu. Ne znam šta da kažem. U šoku sam", kratko je izjavila za NBC News, prenosi ShowBuzz.

Rob Rajner i Peni Maršal bili su u braku od 1971. do 1981. godine. Njihov brak trajao je oko deceniju, sve dok se nisu razveli i krenuli svako svojim putem 1981. godine.

Nakon izuzetno uspješne karijere, njeni fanovi su ostali tužni kada je preminula 17. decembra 2018. godine, u 75. godini. Prema riječima njene portparolke, Mišel Bege, uzrok smrti bile su komplikacije izazvane dijabetesom. Ipak, vrijedi napomenuti da u njenom umrlici piše da je srčana slabost navedena kao glavni uzrok smrti. U to vrijeme, Rob se oglasio i na mreži X (ranije Tviter), gdje je izrazio svoju tugu i divljenje prema Peni, napisavši:

"Tako mi je žao zbog Peni. Volio sam Peni. Odrastao sam uz nju. Rođena je sa velikim darom. Rođena je sa smislom za humor i instinktom kako da ga koristi. Bio sam veoma srećan što sam živio sa njom i njenim smislom za humor. Nedostajaće mi".

