Ko je Rob Rajner kog je rođeni sin izmasakrirao: Snimio najomiljenije filmove svih vremena, a doživio jeziv kraj

Legendarni holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu, a prema više izbora, trenutno ispituju njihovog srednjeg sina koji je osumnjičen za ubistvo

Izvor: YouTube/ The Rich Eisen Show/Printscreen

Legendarni holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u svom domu, a prema prvim informacijama, na tijelima su uočene ubodne rane koje ukazuju na nasilnu smrt.

Vijest je šokirala i Holivud i javnost širom svijeta, dok policija pokušava da rasvijetli jedan od najpotresnijih slučajeva poslednjih godina, a osumnjičeni je, prema više izvora, njihov srednji sin Nik koji je godinama unazad imao problem sa korišćenjem narkotika, te je zbog toga u jednom trenutku čak i živio na ulici.

Istragu je preuzelo Odeljenje za pljačke i ubistva policije Los Anđelesa (LAPD). Prema nezvaničnim saznanjima, na tijelima su uočene povrede koje ukazuju na napad hladnim oružjem, ali zvaničan uzrok smrti još uvijek nije potvrđen. Detalji se pažljivo provjeravaju, a istraga je i dalje u toku.

Ko je bio Rob Rajner?

Rob Rajner rođen je 1947. godine u Njujorku, u porodici u kojoj je umjetnost bila način života. Kao sin čuvenog komičara i reditelja Karla Rajnera i glumice Estel Rajner, vrlo rano je zakoračio u svijet filma. Nakon školovanja na Beverli Hilsu, filmsko znanje je usavršavao na Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA).

Publika ga je prvo zavoljela kao Majkla "Mitida“ Stivika u kultnoj seriji "Sve u porodici", za koju je nagrađen sa dvije Emi nagrade. Ipak, njegov pravi pečat ostao je iza kamere – kao reditelj izrastao je u jedno od najvažnijih imena američke kinematografije.

Debitantski film "This Is Spinal Tap" postao je kultno ostvarenje, dok su hitovi poput "Ostani uz mene", "Princeza nevjesta", "Kad je Hari sreo Sali", "Mizeri" i "Nekoliko dobrih ljudi“ obilježili čitavu decenju i donijeli mu svjetsku slavu, ali i brojne prestižne nominacije, uključujući i Oskara.

U privatnom životu, Rajner je ranije bio u braku sa glumicom i rediteljkom Peni Maršal, sa kojom je usvojio ćerku Trejsi. Od 1989. godine bio je u braku sa Mišel Singer Rajner, sa kojom je dobio troje djece.

Osim po filmu, bio je poznat i po snažnom društvenom i političkom angažmanu, naročito u borbi za ljudska prava i socijalnu pravdu. Vijest o njegovoj nasilnoj smrti potresla je javnost, a brojne kolege, prijatelji i poštovaoci širom svijeta opraštaju se od njega emotivnim porukama na društvenim mrežama.



