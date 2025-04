Marija Šerifović u emisiji zaprosila Jovanu Pajić: "Vjenčanje je 5. maja"

U više navrata se spekulisalo o veoma prisnom odnosu Marije i Jovana, pjevačice se često i same šale na taj račun, a tako je bilo i ovoga puta.

Izvor: Instagram/serifovic/Youtube/IDJVideos.TV/Printscreen

Pop pjevačica Marija Šerifović gostovala je u jednoj emisiji sa koleginicom i bliskom prijateljicom, takođe pjevačicom Jovanom Pajić, ali se u jednom trenutku desilo nešto što niko nije očekivao, pa ni voditelj.

Jovana i Marija nasmijale su sve u studiju kada je Šerifovićeva zaprosila koleginicu.

"Prije toga 5. maja vjenčanje", rekao je šaljivo voditelj, a Marija je u tom momentu stavljala prsten Jovani Pajić i ponavljala: "I do"."

Sa njima je gostovala i pjevačica Jovana Nikolić, koja je takođe bliska prijateljica sa Marijom Šerifović i Jovanom Pajić.

Izvor: Instagram/serifovic/Youtube/IDJVideos.TV/Printscreen

Spekuliše se o njihovom odnosu

U više navrata se spekulisalo o veoma prisnom odnosu Marije i Jovane, a Pajićeva je u jednom prilikom za domaće medije otkrila da su njih dvije dugogodišnje prijateljice, te da nema mjesta za teorije zavere.

"Sa Marijom se družim više od 15 godina. I ljetujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju djeca od rođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promjenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sjesti pored nekog i reći: “Da, tačno je”. Shvatila sam da šta god da kažem, to neće biti dovoljno, jer se mojim odgovorom neće zadovoljiti ničija znatiželja. Pustim da svako misli ko što hoće, rekla je Jovana, a na pitanje da li to znači, da Mariju ne smiju da pitaju o njihovom odnosu, ona je rekla da da.