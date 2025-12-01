logo
"Nismo mi radna stoka i rumunske šanerke": Karleuša pecnula koleginice kojima na svadbama lijepe pare po tijelu

"Nismo mi radna stoka i rumunske šanerke": Karleuša pecnula koleginice kojima na svadbama lijepe pare po tijelu

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Pjevačica Jelena Karleuša za MONDO o problemima sa radnim dozvolama s kojima se sve češće suočavaju naši pjevači

Karleuša pecnula koleginice kojima na svadbama lijepe pare po tijelu Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Jelena Karleuša danas je pred snimanje emisije Pinkove zvezde, za MONDO progovorila o skandalu Ace Lukasa s Naserom Orićem, ali i problemima s dozvolama s kojima su se suočili Sloba Radanović, Barbara Bobak i Džejla Ramović.

Proteklog vikenda su pjevači i pjevačice deportovani iz Švedske, odnosno privedeni u Sjevernoj Makedoniji zbog problema s dozvolama, a sada je Jelena Karleuša prokomentarisala ove incidente koji se u poslednje vrijeme sve češće dešavaju našim pjevačima.

Pritom, uputila je jasnu poruku organizatorima nastupa da pjevačice "nisu pjevaljke i radna stoka", ali i uputila apel pjevačicama "koje jedan dan nastupaju u Areni, a drugi dan dozvoljavaju da im na svadbama lijepe pare po tijelu".

Pogledajte:

Pogledajte

04:10
Jelena Karleuša
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

