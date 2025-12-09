"Smetao im je moj obim grudi": Šokantna ispovijest bivše novinarke RTS-a, evo kroz šta je sve prolazila

Sanja Marinković otkrila je kroz kakve je situacije prošla dok je radila na Radio-televiziji Srbije.

Voditeljka Sanja Marinković karijeru je započela na RTS-u, i to u informativnom programu. Iako je danas prepoznatljiva po emisiji "Magazin In", manje je poznato da je svoje prve televizijske korake napravila upravo kao voditeljka jutarnjeg programa.

"Radila sam u informativi, vodila sam vijesti u jutarnjem programu, a kasnije sam radila reportaže jutarnjeg programa, a onda sam i vodila jutarnji program jedno četiri, pet godina. Kada je došlo do smjene vlasti i kada sam ja bila voditelj počeli su mnogo toga da mi zamjeraju. Najviše da se mnogo smijem u jutarnjem programu, jer tadašnji urednici su smatrali da jutarnji program nacionalne televizije mora da vodi neko ko je ozbiljan, ko nema taj osmijeh kad se upali crvena lampica. To im je smetalo. Smetale su im i moje godine, to što sam mlada, moj obim grudi, moj dekolte... Svašta im je smetalo i vidjela sam da to više nije dovoljno dobra atmosfera za mene - rekla je Sanja nedavno."

"Onda je uslijedio poziv pokojnog Zorana Predića, koji je bio urednik jedne lokalne televizije u Crnoj Gori i koji je rekao da kada se bude vratio u Srbiju i bude ponovo imao svoj televizijski kanal "ovu malu ću da zovem". Ispostavilo se da u tom trenutku moja drugarica iz osnovne bude njegova producentkinja i ona me je pozvala telefonom i rekla da bi gospodin Zoran Predić volio da mi ponudi angažman na 'JuInfo' kanalu... Došla sam i rekao mi je da mnogo voli stil, moj osmijeh, temperament, mladost i energiju koja isijava kada ja vodim program... ", pričala je Sanja i dodala:

Kako je nastao Magazin In

"Rekao mi je 'radi šta god želiš' i onda se dogodio 'Magazin In' koji postoji toliko godina. Posle sam prešla i na Tv 'Politika'. Onda je uslijedio poziv 'Pinka' koji nisam odmah prihvatila. Bilo je vaganja, velika televizija, da li će to meni da prija... Bila sam vrlo nesigurna. Zahvaljujući Bošku Jakovljeviću, koji me je preporučio, on me je zvao, dao mi vjetar u leđa, bio veliki oslonac i to traje toliko dugo već", rekla je tada Sanja Marinković.