Kako izgleda nova žena bivšeg muža Sanje Marinković: Smuvao suštu suprotnost voditeljki, a venčanje sakrio?

Voditeljka Sanja Marinković iza sebe ima brak sa Aleksandrom Uhrinom, sa kojim je dobila sina Strahinju, a on je, nakon kraha ljubavi pronašao sreću sa drugom ženom.

Izvor: Marina Lopičić

Voditeljka Sanja Marinković godinama je bila u skladnom braku sa montažerom i producentom Aleksandrom Uhrinom, sa kojim je dobila sina Strahinju.

Iako su delovali kao idilična porodica, nakon 10 godina zajedničkog života doneli su odluku da stave tačku na brak i svako nastavi svojim putem.

Inače, Sanja je jednom prilikom otkrila detalje razvoda i istakla da je imala punu podršku oca i brata koji su smatrali da je mnogo ranije trebala da okonča brak.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, rekla sam mu: Molim te, ako ikad odlučimo da se rastanemo, neka to bude pre nego što počnemo da se mrzimo. To smo i ispoštovali - rekla je Sanja svojevremeno i dodala:

- Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su pre mene videli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije.

- Kasno sam se venčala. Strahinja se rodio, pa sam se tek posle toga udala, sa idejom da to bude za ceo život. Do poslednjeg atoma snage pokušavala sam da moj brak bude priča o kakvoj sam maštala - iskrena je bila voditeljka.

Marinkovićeva i Aleksandar su posle razvoda ostali u dobrim odnosima, ponajviše zbog deteta, dok je Uhrin prošle godine ponovo rekao sudbonosno "da" izabranici Jeleni.

Interesantno je da Jelena ne liči na Aleksandrovu bivšu suprugu, dok na društvenim mrežama tek s vremena na vreme objavi pokoju fotografiju.

- O njegovom venčanju ne znam ništa. Neću ni da demantujem, ni da širim neke informacije, jer sam ja to videla u novinama. Mi smo se mnogo davno rastali, nemam ništa protiv. On je vrlo kulturan čovek, fantastičan otac, ali ljudi se menjaju s godinama - dodala je Sanja ranije, a kako izgleda nova supruga bivšeg muža voditeljke pogledajte u galeriji u nastavku: