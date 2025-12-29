Vlada Crne Gore obezbijediće ukupno 1,6 miliona eura za finansijsku podršku radu dvije srednje vjerske škole – Medrese “Mehmed Fatih” i Gimnazije “Sveti Sava”, kroz ugovore o finansiranju koji će biti zaključeni za naredni petogodišnji period.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Vlada Crne Gore obezbijediće ukupno 1,6 miliona eura za finansijsku podršku radu dvije srednje vjerske škole – Medrese “Mehmed Fatih” i Gimnazije “Sveti Sava”, kroz ugovore o finansiranju koji će biti zaključeni za naredni petogodišnji period.

To se navodi u dokumentima koje je usvojila Vlada.

Kako se navodi u dokumentu, na osnovu Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju i Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, vjerske škole koje izvode javno važeće obrazovne programe i imaju važeću licencu imaju pravo na finansiranje iz budžeta Crne Gore, piše CdM.

Islamska zajednica u Crnoj Gori – Medresa “Mehmed Fatih” obratila se Ministarstvu pravde 19. decembra 2025. godine sa zahtjevom za dodjelu sredstava u iznosu od 800.000 eura.

Kako je navedeno u zahtjevu, sredstva su neophodna za redovno funkcionisanje škole, isplatu zarada zaposlenima, realizaciju nastavnog i obrazovnog procesa, kao i unapređenje kvaliteta obrazovanja i uslova boravka učenika.

Istog dana, zahtjev za finansijsku podršku podnijela je i srednja vjerska škola Gimnazija “Sveti Sava” iz Podgorice, čiji je osnivač Mitropolija crnogorsko-primorska.

U zahtjevu se navodi da škola izvodi opšte obrazovanje, da je u školskoj 2025/2026. godini upisala dva odjeljenja treće generacije učenika, kao i da su u toku radovi na izgradnji školskog objekta. Za te namjene zatražena su sredstva u iznosu od 800.000 eura, prenosi CdM.

Ministarstvo finansija dalo je pozitivno mišljenje na zahtjev Ministarstva pravde za pružanje budžetske podrške vjerskim obrazovnim ustanovama.

Kako je najavljeno, ministar pravde Bojan Božović zaključiće sa obje vjerske škole ugovore o finansiranju, kojima će se obezbijediti stabilna podrška njihovom radu u narednom petogodišnjem periodu.