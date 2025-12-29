U Pljevljima su danas u 14 I 15 časova zabilježene izuzetno visoke koncentracije sumpor-dioksida (SO₂) u vazduhu, potvrdili su iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Kako je saopšteno, „na mjernoj stanici za praćenje kvaliteta vazduha Gagovića imanje, u 14 časova izmjerena je koncentracija sumpor-dioksida koja je bila iznad dozvoljene granične vrijednosti za srednju satnu koncentraciju ovog polutanta i iznosila je 412,3 mikrograma po metro kubnom vazduha.

Dalje se navodi da je situacija dodatno pogoršana već u narednom satu, jer je „koncentracija SO₂ u 15 časova premašila granicu upozoravanja i iznosila 661,5 mikrograma po metro kubnom.

Porast zagađenja, dodaje se u saopštenju evidentiran je i na mobilnoj mjernoj stanici koja se nalazi u centru Pljevalja, na nižoj nadmorskoj visini u odnosu na stanicu na Gagovića imanju. Prema dostupnim podacima, „u 14 časova izmjereno je 179,5 mikrograma po metro kubnom sumpor-dioksida u vazduhu, dok je u 15 časova izmjerena koncentracija iznosila 431,5 mikrograma po metro kubnom.

Iz Agencije poručuju da „nastavljaju da prate situaciju“ i naglašavaju da će „o svim daljim promjenama u kvalitetu vazduha blagovremeno obavještavati javnost“.

Posebna pažnja upućena je građanima Pljevalja, naročito osjetljivim kategorijama stanovništva, preporučuje se postupanje u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje za situacije visokog zagađenja vazduha“, zaključuje se u saopštenju, javljaju Vijesti.