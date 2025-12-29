Opština Žabljak i Centar za kulturu potpisali su sporazum sa Ministarstvom kulture i Filmskim centrom Crne Gore o realizaciji projekta digitalizacije bioskopske sale u Žabljaku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ukupna vrijednost projekta iznosi 111.000 eura, a njegovom realizacijom biće obezbijeđena savremena digitalna oprema koja ispunjava sve tehničke i programske standarde za prikazivanje filmskih sadržaja.

Digitalizacijom bioskopske sale unapređuje se kulturna infrastruktura Opštine Žabljak i stvaraju se uslovi za bogatiji i kvalitetniji filmski i kulturni program, kako za građane Žabljaka, tako i za brojne turiste koji borave na Durmitoru.

Ovaj projekat predstavlja još jedan korak ka jačanju kulturnog života i pozicioniranju Žabljaka kao grada koji, pored prirodnih potencijala, sistemski ulaže u kulturu i savremene sadržaje.