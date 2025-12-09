Pjevač iznio šokantne tvrdnje o bivšem mužu Tanje Savić: Četiri godine nakon skandaloznog razvoda isplivala istina

Pjevač Goran Molnar otkrio je da je Dušan blokirao sve muškarce sa Tanjinog profila.

Pjevač Goran Molnar iznio je niz navodnih šokantnih optužbi na račun Dušana Jovančevića, bivšeg supruga Tanje Savić. Kako je ispričao, Jovančević ga je navodno blokirao na svim društvenim mrežama.

Pjevačica i suprug Dušan Jovančević su se razveli prije četiri godine, nakon što je ona prošla golgotu kada joj je tokom korone odveo sinove u Australiju bez njenog znanja.

"Pratio sam je godinama i odjednom sam shvatio da je nema. Ona se oglasila da je to bio hakerski napad, ali se ispostavilo da je Dušan blokirao sve momke koji lijepo izgledaju i imaju profilne fotke bez majice. Vidio sam sebe na blok-listi, bila je tema u emisiji ‘Blokirani ljudi na mrežama’. Sve nas je posle razvoda odblokirala. Vidim sada da je procvjetala nakon razvoda, vjerujem da je Muki zaslužan za to", ispričao je Goran Em.

Želi dijete sa 11 godina mlađim

Podsjetimo, Tanja Savić uživa u vezi sa 11 godina mlađim partnerom, a sada je otkrila i planove za blisku budućnost. Pjevačica je nedavno nastupila u jednom beogradskom lokalu, a tom prilikom razgovarala je s medijima o raznim temama.

"Mogla bih ponovo da budem trudna. Bilo mi je teško tokom trudnoće, jer sam kuburila sa kilogramima. Bila sam ogromna, imala sam preko 90 kilograma. U drugoj trudnoći sam bila manja, imala sam 80. Nije me bilo briga tada jer sam bila u Australiji, pješačila sam puno, ljudi se nisu okretali. Brzo sam se navikla da nisam poznata tamo", nasmijala se pjevačica.