Tanja Savić bila je specijalna gošća na koncertu Baneta Mojićevića.
Folk zvijezda Tanja Savić dokazala je večeras na koncertu svog kolege iz prve generacije muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Baneta Mojićevića šta znači kolegijalnost i pravo prijateljstvo.
Naime, kada je dobila poziv od kolege da se pojavi kao gost na koncertu, Tanja je rekla da ne može da dođe, a to je učinila kako bi iznenadila kolegu. Muzička zvijezda je u tajnosti sa Banetovim saradnicima priredila iznenađenje, a pjevač o tome nije znao ništa.
Pogledajte fotografije Tanje i Baneta:
Tanja Savić iznenadila Baneta Mojićevića na njegovom koncertu: Zajedno zapjevali "Jorgovane" i oduševili publiku
Kasnije je stigla na koncert tako da je Bane ne bi vidio, a otkazala je sve obaveze kako bi se večeras pojavila kod kolege i prijatelja. Tanja je odlučila da iznenadi Baneta i da se pojavi na koncertu, a kada je Bane vidio Tanju, savladale su ga emocije.
"Ovo je moja drugarica, saborac od naših samih početaka", rekao je Bane pred prisutnom publikom.
Bane je koleginicu i prijateljicu izveo na binu, a Tanja je pozdravila publiku i odmah odgovorila Banetu:
"Ti znaš koliko ja tebe volim, jer smo zajedno počeli, ovo je nešto najmanje što sam mogla da učinim za tebe, jer smo zajedno krenuli u naše estradne karijere."
Ona je bez probe sa bendom otpjevala “Zlatnik” i dovela atmosferu do usijanja.
U jednom trenutku oni su zajedno zapjevali veliki hit Vesne Zmijanac i Dina Merlina "Kad zamirišu jorgovani".
Tanja je i ovim gestom još jednom dokazala koliko poštuje kolege i uzvratila Banetu gostovanje; on je, naime, bio jedan od njenih gostiju na njenom prvom solističkom koncertu u Areni u Beogradu.