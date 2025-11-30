Tanja Savić iznenadila Baneta Mojićevića na njegovom koncertu: Zajedno zapjevali "Jorgovane" i oduševili publiku

Tanja Savić bila je specijalna gošća na koncertu Baneta Mojićevića.

Izvor: privatna arhiva

Folk zvijezda Tanja Savić dokazala je večeras na koncertu svog kolege iz prve generacije muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Baneta Mojićevića šta znači kolegijalnost i pravo prijateljstvo.

Naime, kada je dobila poziv od kolege da se pojavi kao gost na koncertu, Tanja je rekla da ne može da dođe, a to je učinila kako bi iznenadila kolegu. Muzička zvijezda je u tajnosti sa Banetovim saradnicima priredila iznenađenje, a pjevač o tome nije znao ništa.

Pogledajte fotografije Tanje i Baneta:

Kasnije je stigla na koncert tako da je Bane ne bi vidio, a otkazala je sve obaveze kako bi se večeras pojavila kod kolege i prijatelja. Tanja je odlučila da iznenadi Baneta i da se pojavi na koncertu, a kada je Bane vidio Tanju, savladale su ga emocije.

"Ovo je moja drugarica, saborac od naših samih početaka", rekao je Bane pred prisutnom publikom.

Bane je koleginicu i prijateljicu izveo na binu, a Tanja je pozdravila publiku i odmah odgovorila Banetu:

"Ti znaš koliko ja tebe volim, jer smo zajedno počeli, ovo je nešto najmanje što sam mogla da učinim za tebe, jer smo zajedno krenuli u naše estradne karijere."

Ona je bez probe sa bendom otpjevala “Zlatnik” i dovela atmosferu do usijanja.

U jednom trenutku oni su zajedno zapjevali veliki hit Vesne Zmijanac i Dina Merlina "Kad zamirišu jorgovani".

Tanja je i ovim gestom još jednom dokazala koliko poštuje kolege i uzvratila Banetu gostovanje; on je, naime, bio jedan od njenih gostiju na njenom prvom solističkom koncertu u Areni u Beogradu.