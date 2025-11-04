Đole oteo pjesmu rođenoj ćerki i dao je Vesni: Skandal u porodici Đogani, Slađa pobijesnila

Slađa je razgovarala sa Đeletom, ali nesuglasice nisu uspjeli da riješe.

Izvor: YouTube/Hype TV, TV Pink / screenshot

Đole Đogani navodno je poklonio pesmu ćerki Marineli, koju je dobio u braku sa Slađom delibašić, a bi kasnije shvatio da je ipak bolje da tu numeru otpeva njegova sadašnja žena Vesna Đogani.

Odnosi između nekadašnjih supružnika, Slađe i Đoleta su navodno i više nego zategnuti od kraja 2018. godine, ali se trude da zbog dece smire strasti.

"Slađa, a posebno njena ćerka Marinela, bile su veoma srećne kada je Đole rekao da ima pesmu za nju i da će on finansirati i snimanje spota. To je trebalo da bude njen prvi singl. Pesma joj je savršeno legla, u studiju ju je snimila i to je zaista zvučalo besprekorno dobro. Čim je singl bio završen, Marinela ga je poslala Đoletu da čuje kako zvuči, nije ni pretpostavljala da će on u trenutku promeniti mišljenje. Pozvao ju je i rekao: 'Dobro si otpevala, svaka ti čast. Ali ovo je ipak više pesma za nas, u našem je fazonu. Vesna će to bolje odraditi, nemoj da se ljutiš'", rekao je izvor blizak porodici za domaće medije.

"Marinela se razočarala u oca"

Posle ove neprijatne situacije, Slađa je razgovarala s bivšim suprugom i jasno mu stavila do znanja da je postupio nedolično prema ćerki.

"On se pravdao da samo želi najbolje za sve, da će ćerki naći novu pesmu, da se malo strpi. Ali razumljivo je da je Marinelu sve to jako pogodilo jer se mnogo radovala prvom singlu, pesma joj se dopala. Slađi je zbog toga bilo mnogo žao jer je ona sve vreme podržavala ćerku da počne da snima pesme jer odlično peva. I taman kad je Marinela konačno pristala, desilo se to da se ponovo razočara, i to u oca, od kojeg to nije očekivala. Onda su se odnosi između nje i Đoleta sve više komplikovali, dok se na kraju nisu posvađali. Slađa je njegov odnos prema njoj shvatila kao poruku da treba da se iseli iz kuće koja pripada Đoletu, što je i uradila na kraju", dodao je izvor za domaće medije, dok se Đole nije javno oglašavao o ovoj temi.