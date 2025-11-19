Trudna Milica Todorović napravila lom na privatnom slavlju: Stomačić u prvom planu, a svi vrište oko nje (Foto, Video)

Pjevačica Milica Todorović zapjevala na proslavi rođenja ćerke svoje prijateljice

Iako je u poodmakloj trudnoći i sa nestrpljenjem čeka porođaj, Milica Todorović bila je među najveselijim gostima na proslavi rođenja ćerke svoje saradnice.

Milica Todorović, koja je ranije ovog mjeseca zapjevala na koncertu Emine Jahović u Beogradu, latila se mikrofona na proslavi i energičnim nastupom sve oduševila.

Pjevačica je saradnici i bliskoj prijateljici Bobani ranije čestitala dirljivom objavom, a potom na slavlju zapjevala čuveni hit "Ciganka sam mala".

Millica je i zaigrala, a prisutni su bili oduševljeni njenom energijom u trudnoći, koja Todorovićevoj očigledno ne smeta da se dobro provede.

