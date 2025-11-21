Milica Todorović planira da sama odgaja bebu? Isplivale tvrdnje o partneru pjevačice, jedno prelomila

Pjevačica Milica Todorović navodno je donijela odluku da se sama brine o bebi, i svi se pitaju šta se dogodilo sa njenim partnerom

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

Miličina svakodnevica sada je ispunjena pripremama za dolazak novog člana porodice, a retko ko je viđa u društvu muškarca.

Sve obaveze oko trudnoće i budućeg roditeljstva Milica obavlja sama - od odlaska u kupovinu, preko opremanja sobe za bebu, do redovnog odlaska kod ljekara.

Ovako pjevačica izgleda u trudnoći:

" Milica je odlučila da sve obaveze oko djeteta sama preuzme. Ne želi da zavisi od bilo koga i želi da svom djetetu pruži toplinu i sigurnost na svoj način. Svaki slobodan trenutak posvećuje pripremi za dolazak bebe - sama se odvodi i dovodi kod ljekara, sama bira stvari za sobu i redovno odlazi u kupovinu. Za nju je ovo novi početak, i iako je zahtevno, ona uživa u svakom trenutku i ponosna je na to što sve uspeva sama" rekao je izvor blizak pevačici za Informer.

"Milica bi odavno predstavila javnosti oca svog djeteta jer nema razloga da to skriva, ali s obzirom na to da planira da bebu sama odgaja, odlučila je da to ne učini. Za nju je najvažnije da djetetu pruži stabilno i mirno okruženje, a sve ostalo je, kako i sama često kaže, privatna stvar " dodao je.

Ovako navodno izgleda novi partner pjevačice:

Izvor: Printscreen/ Paparaco lov

Podsjetimo, pjevačica trudničke dane provodi na relaciji Beograd-Kruševac, o čemu je nedavno govorio njen kum, poznati pjevač.

Pogledajte kako je milica izgledala poslednji put u javnosti na koncertu Emine Jahović: