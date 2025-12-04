Posvađao se s Desingericom i batalio estradu: U Srbiji zarađivao 15.000 eura, sad je direktor u Dubaiju

Prekinuo je muzičku karijeru prije prelaska u Dubai i započeo rad kao direktor marketinga.

Muzičar Luka Bijelović, poznatiji kao Lule Pljugica, ranije je sarađivao sa Dragomirom Despićem Desingericom, pa su se zajedno proslavili. Nakon prekida saradnje sa njim, Pljugice je jedno vrijeme bilo u javnosti, a onda se povukao.

"I tokom građenja muzičke karijere Pljugica je bio u marketingu. Nadao se da će uspjeti na estradi, ali okolnosti su se promijenile i nije išlo onako kako je zamislio. Zato je riješio da se preseli. Svjestan je da u Dubaiju može više da zaradi, te je to bio najveći razlog što je presjekao i donio ovu odluku. Spakovao je kofere i otišao", rekao je izvor blizak Pljugici.

Luka se oglasio i otkrio zbog čega je batalio estradu.

"Ja sam prestao da se bavim muzikom prije četiri mjeseca, nisam to nigdje objavio javno jer nema potrebe. Išlo mi je fenomenalno, zaradio sam pare i dobio sam ponudu da pređem u Dubai da radim kao marketing direktor. Prihvatio sam. Od prvog dana sam krenuo da radim. Nigdje nisam obavljivao jer sam odlučio da držim privatne stvari za sebe. Živim ovdje i lijepo mi je. Odmaram glavu od estrade, jer je estrada najgore mjesto na kojem može bilo koja osoba na svijetu da bude. Stvarno mislim da će Bog biti u pomoći svima jer mnogo je tamo loših ljudi, samo Bog može da im pomogne", rekao je Lule.

Luka Bijelović je otkrio da je pokrenuo jednu firmu koja je imala nekoliko desetina hiljada eura prihoda mjesečno, a, kako je ispričao, njemu je ostajalo i do 15.000 eura mjesečno. Posle izvjesnog vreme firma je propala, tačnije, treper je izgubio klijente i morao je da proda firmu, kako on navodi, "za sitne pare", prenosi "Kurir".

"Svjetski sam ga živio"

"Posle toga sam živio sa 30.000 dinara mjesečno, ali sam ga svjetski živio - to je samo kod nas Srba tako. Imamo da izađemo, popijemo i sve. Vratio sam se kod mame da živim, jeo sam paštetu i tako dalje. Trajalo je to nekih tri - četiri mjeseca. U tom periodu sam krenuo da radim kao pomoćnik scenografa za jedan srpski film, trebao sam i da glumim u tom filmu i sve to za 400 eura za cio projekat. Tih 400 eura u životu nisam dobio, sad bih ih napljuvao, pa bi me jurili, to su gnjide. Na kraju nisu ni izbacili te kadrove gdje sam ja", rekao je Luka.

