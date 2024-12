Prije Desingerice zarađivao 15.000 evra mjesečno: Pljugica u 19. godini bio biznismen, posle živio od 30.000 dinara

Luka Bijelović o poslovnom poduhvatu koji mu je donosio odličnu zaradu do kraha i "400 evra koje nikad nije vidio"

Treper Luka Bijelović Pljugica otkrio je u jednom intervjuu da je u 19. godini pokrenuo biznis, da je u 22. bio direktor, kao i da je njegova firma imala nekoliko desetina hiljada evra prihoda mjesečno. Luka je mjesečno zarađivao do 15.000 evra, a posle izvjesnog vremena je izgubio klijente i morao je da proda firmu, kako on navodi, "za sitne pare".

Bjelović je u jednoj emisiji ispričao da je nakon toga morao da se iseli iz stana u kom je živio kao podstanar i vrati kod majke, a onda su uslijedili teški finansijski momenti.

"Posle foreksa sam živio sa 30.000 dinara mjesečno, ali sam ga svjetski živio, to je samo kod nas Srba tako. Imamo da izađemo, popijemo i sve. Vratio sam se kod mame da živim, jeo sam paštetu i tako dalje. Trajalo je to nekih tri-četiri mjeseca. U tom periodu sam krenuo da radim kao pomoćnik scenografa za jedan srpski film, trebao sam i da glumim u tom filmu i sve to za 400 evra za cio projekat. Tih 400 evra u životu nisam dobio, sad bih ih napljuvao, pa bi me jurili, to su gnjide".

"Na kraju nisu ni izbacili te kadrove gdje sam ja. Znam da je jedna beogradska opština bila pokrovitelj, dala im je 300.000 evra plus sponzori. Ja sam njih cimao da mi daju te pare, trebalo mi je tih 400 evra i posle četiri mjeseca mi dolazi vozač jednog lika i daje mi 200 evra i kaže toliko je. Htio sam da ih zapalim i na kraju sam odustao, Bog će mu vratiti i tako je i bilo".

