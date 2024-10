"Otvaram poruku i ne vjerujem": Pljugica otkrio kako ga je poznati influenser muvao i kakvu fotku mu je poslao

Luka Bijelović, poznatiji kao Pljugica priznao je da ga startuju muškarci, prisjetio se jednog susreta u tržnom centru, ali i slike koju je dobio od poznatog influensera.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Pre par godina mlađa publika je "poludjela" za trep izvođačima Desingericom i Pljugicom. U pitanju su Dragomir Despić, koji je nerijeko u centru pažnje zbog snimaka s njegovih nastupa i Luka Bijelović Pljugica, koji je prije nekoliko mjeseci prekinuo saradnju sa Desingericom.

Luka je u jednom intervjuu priznao da je i prije estrade zarađivao veliki novac, da je sa 19 godina bio biznismen, a sa 22 direktor, kao i da je prije saradnje s Desingericom uzimao 15.000 eura mjesečno. Iako je napustio čuveni duo Desingerica - Pljugica, kod njega nema stajanja i radi punom parom. Zbog svog specifičnog izgleda i smisla za humor žene lude za njim, a sada je priznao da ga muvaju i muškarci.

"Nemam ženu iz snova, baš nemam. Ne interesuju me trenutno žene, samo dječaci", rekao je Bijelović i otkrio da li su mu nekada pisali muškarci:

"Pisao mi je jedan influenser, svi ga znaju. Uopšte nisam znao da je toliko poznat, mene je toliko sramota toga. Mi se vraćamo sa nekog nastupa i ja sjedim na suvozačevom mjestu, čačkam društvene mreže i on mi se javlja, odgovara mi na neki stori: 'Hahaha ti si car...', ja kao: 'Hahaahah ljubi te brat' i pošaljem 'mišiće', kako bih mu dao do znanja da ga ljubi brat, da ga ne ljubi dečkić, nego brat... Prolazi neko vrijeme, on upali onaj vanish mode i ja ga pitam zašto je to upalio... 'Ma, ja to slučajno', ja u fazonu: 'Ma, dobro, nisam ja sisao vesla, pa ću ti povjerovati da si slučajno upalio'... Onda mi stiže: 'Dokle si stigao, kada ćeš kući i onda stiže fotka njegovih nogica u krevetu i poruka da je kod kuće'... A ja sjedim sa svojom ekipom, otvaram poruku i ne verujem šta vidim".

Ali tu nije kraj njegovim udvaračima: "Imam jednog, ovo je najjača priča. Bio sam sa bivšom u jednom tržnom centru i ja čekam red da platim račun i prilazi mi neki lik mic po mic, koji me pita da se fotkamo i on kao kako ja volim tvoje pjesme, ja kada čujem tvoj glas... I ja u fazonu ljubi te brat, ja po ramenu... Pita me gde sam kupio patikice, muva me sve u 200", prisjetio se Pljugica i dodao:

"U sledećem trenutku mi prilazi bivša devojka, ja joj očima pokazujem da me lik gnjavi i ona se naljuti na mene što sam ja pričao sa njim, kao kako si to dozvolio... Prolazi neko vrijeme, ja na Vračaru sjedim sa drugarima i prilazi lik koji izgovara: 'Ćao, šećeru, samo da ti se javim'. I svi u mene i digao mi je pritisak i ja ga pitam ko si ti i on kao: 'Pa, kako se ne sjećaš, mi smo u pričali u tržnom centru, je l' se sjećaš?', i svi su se smijali. Ja ga se sjetim, izblamirao me je na maks i od tada me svi zovu Šećeru".