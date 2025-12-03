logo
"Bude 70.000 eura na gomili": Darko Lazić otkrio koliko zarađuje na romskim svadbama

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevač Darko Lazić iskreno o svom honoraru i famoznim bakšišima na romskim veseljima

Darko Lazić otkrio koliko zarađuje na romskim svadbama Izvor: Instagram / darkolazicofficial

Pjevač Darko Lazić, iako više ne radi aktivno svadbe kao nekada, priznaje da se ne žali na zaradu, ali i objašnjava koliko para muzičari dobiju na veseljima kod bogatih domaćina. 

Dark je u podkastu Bokija 13 rekao da se bakšiš dijeli na ravne časte i da je to velika cifra na gomili, ali kada se podijeli, pojedinac ne dobije puno.

"To kada se podijeli na 15 pjevača i nekoliko muzičara, dođe na dve, tri hiljade eura. Međutim, to kada se skupi na gomilu, bude 50, 60, 70 hiljade eura", priznao je Lazić.

Pjevač je istakao da zbog snimaka koji kruže mrežama, mnogi misle da ima mnogo para, ali to je sve iluzija interneta.

"Ljudi kada to gledaju na snimcima, misle: "Pogledaj kako se on razbija od para..." Kamo sreće da je to sve moje", rekao je folker i dodao da je kod njega pravilo da se bakšiš dijeli na ravne časti i ne može da bude drugačije.

"U mom slučaju se sve dijeli na ravne časti. Više ne nastupam na svadbama, kao što sam ranije. Odradim poneku, ali jako rijetko. Svoju platu dobijaš kroz bakšiš, pa to samo tako izgleda. To se radi da bi se to vidjelo. Kažem, na primjer, da koštam deset hiljada eura. Fiksno mi isplaćuje tih mojih deset hiljada tokom proslave kroz bakšiš. To se zove garancija", objasnio je pjevač u podkastu "B-13".

Tagovi

Darko Lazić honorar romska svadba

