Radiša Trajković Đani i Darko Lazić godinama su veoma dobri prijatelji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Darko Lazić progovorio je o odnosu sa kolegom Radišom Trajkovićem Đanijem. Njih dvojica su imali sukob nakon saobraćajne nesreće Lazića, kada je Đani izjavio da ga je pjevač razočarao jer ga nije posjetio kada je polomio ruku.

Darko je sada otkrio da su njih dvoijica uspjeli da riješe probleme, čak će zajedno nastupiti za Novu godinu.

"Đani, Aleksandra Mladenović i ja smo zajedno. Ekipa je jaka i mislim da će biti baš mnogo dobro. Đani i ja nikad nismo bili u svađi, samo je došlo do nesporazuma. Naravno, opet sve mojom krivicom, jer ga nisam posjetio kad se operisao", rekao je Darko za Kurir.

Vidi opis "Sve je moja krivica": Darko Lazić otkrio zašto se Đani naljutio na njega, evo u kakvom su odnosu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Razočarao me je"

Podsjetimo, Darko Lazić je krajem septembra doživio saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, a tom prilkom je Đani otkrio da nije pozvao mlađeg kolegu da provjeri kako je.

"Ne. I ja sam polomio ruku, nije ni on mene zvao. I što bih ga zvao. Ja sam visio uz njega, a kad sam ja polomio ruku, tri mjeseca sam proveo u kući, niko nije došao da me vidi. Rekao je - ćale, doći ću, i nije došao. Tad sam se razočarao", priznaje Đani.

Darko je potom odgovorio Đaniju i priznao da nije stigao da ga posjeti nakon povrede ruke.

"Ja Đanija gledam kao svog ćaleta. To što je rekao da ga nisam pozvao, ja sam jedini koji ga je pozvao više od 50 puta. Nisam stigao da odem zato što sam radio, iskreno nisam stigao. Kada sam uhvatio vremena, on je počeo da radi. To da nisam pozvao, to je on nešto malo pobrkao. Jako mi je žao što se sve to izdešavalo i njemu. Ne mogu da mu zamjerim, ima prava da me nagazi, stariji je od mene. Kriv sam, nisam stigao da odem", istakao je Darko.

Pogledajte fotografije Đanija: