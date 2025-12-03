Operisana Kija Kockar: Posle skandala s Kaćom Živković objavila sliku iz bolničkog kreveta

Kristina Kija Kockar objavila sliku iz bolnice u kojoj je juče operisana.

Izvor: Instagram/kijakockar

Pobjednica Zadruge 1 i bivša prijateljica Katarine Živković s kojom se poslednjih nedelja prepucavala preko društvenih mreža, Kija Kockar, operisana je juče u Beogradu.

Kija je na Instagramu, u razmaku od nekoliko sati, objavila par fotografija - od trenutka čekanja na operaciju, pa do poslednje slike na kojoj leži u krevetu sa braunilom na ruci.

"Zdrava u svakom smislu", napisala je, čime je svojim pratiocima dala do znanja da je sve prošlo kako treba i da se osjeća dobro nakon intervencije.

Pogledajte:

Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot

Kija je prije nekoliko dana posjetila bolnicu gdje je odradila brojne analize, a onda se oglasila i saopštila rezultate.

"Upravo mi je stigao mejl sa rezultatima svih trideset i više analiza od jutros. Hvala Bogu, sve je u redu i možemo da zakažemo operaciju. Naravno da mi nije bilo svejedno što sam morala da ćutim o nekim privatnim stvarima, dok se javno udara na mene kao na ženu, i to od strane žene, dok se izmišljaju laži iz nemoći", napisala je Kija i dodala:

"Mislim da je svima jasno da, da bi analize bile dobre, potrebno je da budem bez stresa i da se fokusiram na svoj cilj. Znam da sam javna ličnost i da sam dugi niz godina trpjela mnogo toga da bih sačuvala bar dio svoje privatnosti, ali evo, dobili ste bar dio odgovora o tome šta se dešava u mom životu. Molim vas još jednom da budete ljudi i hvala vam".