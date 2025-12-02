"Došao si da me naučiš da živim ponovo": Marija Šerifović se nikad emotivnije obratila sinu i objavila posebnu fotku

Marija Šerifović je objavila fotografiju sa sinom Mariom, a za to je imala predivan povod
Sin Marije Šerifović napunio je dvije godine, a tim povodom je pjevačica birala najljepše riječi kako bi opisala njihovu zajedničku fotografiju. Oni su pozirali pored jedne fontane, a ovo je bio način da mu mama javno čestita rođendan.
- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promijenio živote.
- Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je ona na Instagramu.
Marija noć pred rođendan otkrila Mariov talenat
Marija Šerifović je na Instagramu podijelila sliku sina Maria koji je bio u kolicima sa rukama, koje je digao u vazduh i pozirao ispred ogromnih novogodišnjih ukrasa.
- Živ mi bio živote i radosti moja najveća - napisala je pjevačica u opisu.Izvor: Ig serifovic
Inače, veče pred rođendan Marije je pokazala i kako njen nasljednik uživa dok svira bubnjeve.
Mališan već pokazuje talenat za muziku, a čuje se i kako savršeno hvata ritam.
