Marija Šerifović ovog Hrvata smatra najvećom zvijezdom na Balkanu: Pjevačica mnoge iznenadila izborom

Marija Šerifović nije krila koliko voli i cijeni Olivera Dragojevića i Lepu Brenu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je na estradnoj sceni izgradila impresivnu karijeru i 2007. godine donijela Srbiji pobedu na Evroviziji, Marija Šerifović smatra da na domaćoj sceni postoje pjevači čiji je put još veći od njenog.

Poznata po iskrenim izjavama, Marija često otvoreno govori o raznim temama, a nedavno je otkrila i koga smatra najvećom zvijezdom naše muzike.

"Ono lično kako ja osjećam, prvo se ne dira u Lepu Brenu, a onda se ne dira u Olivera Dragojevića. Ovaj mučeni Balkan veću zvijezdu nije imao, niti će je imati", rekla je Marija svojevremeno i dodala:

"Ja sam ta generacija, Brena je bila super star kada sam imala sedam, deset godina. Meni je Lepa Brena privano to, a i poslovno. Svako ko uspije ili makar pokuša da ponovi takav uspjeh. Ali mislim da ne može, nismo gerografsko-politički sklopljeni da imamo takve potencijale. Tako da, Brena i Oliver, to je to."