Sahranjen otac Marije Šerifović: Sin Danijel nije nosio očev krst, pjevačica slomljena od bola

Marija Šerifović i njena porodica oprostili su se od Rajka.
Izvor: Mondo/Stefan Stojanović
Otac proslavljene pjevačice Marije Šerifović, Rajko, sahranjen je danas na groblju u Kragujevcu. U kapeli su, uz Vericu Šerifović i Jasnu Pavlović, bili i Marija i njen brat Danijel, koji su primali saučešća.
Pogledajte ko je sve došao na sahranu Rajka Šerifovića:
Marija je napisala potresan govor posvećen njenom ocu, ali nije bila u stanju da ga pročita. Njen prijatelj je izgovarao dirljive riječi koje su sve prisutne veoma rastužile.
Rajkov sin, Danijel Pavlović, nije ponio krst, niti predvodio povorku. On je sve vrijeme bio uz Mariju i Vericu, koje nisu mogle da zaustave suze dok su se kretale ka vječnom domu svog neprežaljenog Rajka.