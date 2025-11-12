Ovu pjevačicu niko nije očekivao na sahrani oca Marije Šerifović: Sve oči bile uprte u nju kada se pojavila na groblju

Marija Šerifović oprostila se od svog oca Rajka, koji je preminuo u 77. godini.
Muzičar Rajko Šerifović, otac pjevačice Marije Šerifović, biće ispraćen na vječni počinak danas, 12. novembra, na gradskom groblju u Kragujevcu. Rajko je preminuo u 77. godini, nakon kraće bolesti.
Pogledajte fotografije Marije Šerifović:
Prva je na groblje stigla Marija, u pratnji dvoje bliskih saradnika i prijatelja koji se ne odvajaju od nje. Kako su pristizali prijatelji i članovi porodice, pojavila se i pjevačica Džejla Ramović, sa kojom je Marija veoma bliska.
Podsjetimo, Marija je bila Džejlina mentorka tokom njenog učešća u takmičenju "Zvezde Granda", gdje su razvile snažan odnos pun međusobnog poštovanja i podrške.
Pogledajte fotografije Džejle Ramović:
