Ovu pjevačicu niko nije očekivao na sahrani oca Marije Šerifović: Sve oči bile uprte u nju kada se pojavila na groblju

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Marija Šerifović oprostila se od svog oca Rajka, koji je preminuo u 77. godini.

Ova pjevačica se pojavila na sahrani Rajka Šerifovića Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzičar Rajko Šerifović, otac pjevačice Marije Šerifović, biće ispraćen na vječni počinak danas, 12. novembra, na gradskom groblju u Kragujevcu. Rajko je preminuo u 77. godini, nakon kraće bolesti.

Pogledajte fotografije Marije Šerifović:

Prva je na groblje stigla Marija, u pratnji dvoje bliskih saradnika i prijatelja koji se ne odvajaju od nje. Kako su pristizali prijatelji i članovi porodice, pojavila se i pjevačica Džejla Ramović, sa kojom je Marija veoma bliska.

Podsjetimo, Marija je bila Džejlina mentorka tokom njenog učešća u takmičenju "Zvezde Granda", gdje su razvile snažan odnos pun međusobnog poštovanja i podrške.

Pogledajte fotografije Džejle Ramović:

