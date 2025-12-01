logo
Zašto se ćerke Žarka Paspalja kriju od javnosti: Evo kako izgledaju nasledice legendarnog košarkaša

Autor Ana Živančević
0

Anja i Staša Paspalj retko se pojavljuju u javnosti, ali je njihov otac Žarko svojevremeno govorio o njima.

Evo zašto se ćerke Žarka Paspalja kriju od javnosti

Nekadašnji čuveni košarkaš Žarko Paspalj ima dve ćerke, koje izbegavaju da se pojavljuju u javnosti. One vode mirne i povučene živote, te na društvenim mrežama ne pokazuju provokativne fotografije, niti potenciraju na velikoj količini šminke poput mnogih devojaka.

Žarkova mlađa ćerka zove se Anja, ima 33 godina i veliki je zaljubljenik u knjige. Voli da putuje i često postavlja slike sa različitih lokacija po svetu.

Pogledajte fotografije Anje Paspalj:

Paspaljeva starija naslednica Staša ima 36 godina, završila je studije menadžmenta i živi u dalekom Torontu u Kanadi. Staša ne voli da se oblači upadljivo, a na Instagramu aktivna je s vremena na vreme.

Pogledajte fotografije Staše Paspalj:

Podsetimo, Žarko Paspalj doživeo je dva infarkta i moždani udar, a najveća podrška su mu upravo bile ćerke Staša i Anja, kao i supruga.

Na pitanje šta kažu ćerke na rizične poteze na koje se povremeno odlučuje, da li ih brine možda njegova malo preterana mladalačka energija Paspalj je rekao:

"Nije to baš tako. Naravno, kada su one u pitanju, na prvom mestu je iskrena briga i tu se često otvaraju pitanja – da li su to cigarete i neke druge stvari… Ne bih hteo da ispadne kao da ja ne znam šta radim, ali ne možeš da promeniš svoj karakter. Ne znam kako je to uopšte moguće promeniti. Ali, ne znam ni što bih, na kraju krajeva."

Žarko Paspalj ćerke

