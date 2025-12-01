Prvo oglašavanje Džejle nakon hapšenja: Policija upala na nastup, pjevačica otkrila šta se desilo

Džejla Ramović tvrdi da je organizatoru sve dostavljeno, te da privođenje nije osnovano

Izvor: Instagram/dzejlaramovic

Nakon vijesti da je pobjednica "Zvezda Granda", Džejla Ramović, privedena tokom nastupa u Sjevernoj Makedoniji, pjevačica se oglasila i iznela svoju stranu priče:

"Želim da naglasim da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Sjevernu Makedoniju.

Organizator nas je uverio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu sa ugovorom koji imamo", započela je Džejla.

"Uprkos tome, nastup je prekinut nekoliko minuta prije kraja, navodno zbog nedostatka radnih dozvola, iako je naša dokumentacija bila potpuno uredna.

Žao mi je zbog neprijatnosti koje su doživeli svi koji su došli na moj nastup. Situacija je nastala iz razloga na koje nikako nisam mogla da utičem, niti je krivica na strani mog tima i mene!", nastavila je pjevačica i dodala:

"Makedonija je zemlja koju veoma volim i uvijek se rado vraćam. Tako ce biti i sada, jer se već u petak družimo u Skoplju!"

Podsjetimo, tokom noćne provjere ugostiteljskih objekata na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, sprovedene između 29. i 30. novembra, pripadnici OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u lokal u kojem je Ramovićeva upravo držala nastup.

"U objektu su zatečeni pevačica Džejla Ramović (23) i njen bend – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policiji, grupa je radila bez obezbijeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima", saopštili su iz SVR Ohrid.

Predmet je prijavljen Osnovnom sudu u Kičevu, a protiv umjetnika je podnijeta prekršajna prijava.

Podsjetite se i kako je izgledala pobjeda Ramovićeve u "Zvezdama Granda":