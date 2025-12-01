Džejla Ramović privedena u Sjevernoj Makedoniji: Policija upala na nastup, poznati detalji

Pjevačica i nekadašnja pobjednica Zvezda Granda Džejla Ramović privedena je u Sjevernoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu

Izvor: Instagram/dzejlaramovic

Pjevačica moćnog glasa Džejla Ramović, nekadašnja pobjednica "Zvezda Granda", našla se u više nego neprijatnoj situaciji u Sjevernoj Makedoniji, gdje je sa svojim bendom privedena tokom akcione kontrole u Kičevu. Policija je tom prilikom utvrdila da su nastupali bez potrebnih radnih dozvola.

Tokom noćne provere ugostiteljskih objekata na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, sprovedene između 29. i 30. novembra, pripadnici OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u lokal u kojem je Ramovićeva upravo držala nastup.

"U objektu su zatečeni pjevačica Džejla Ramović (23) i njen bend – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policiji, grupa je radila bez obezbijeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima", saopštili su iz SVR Ohrid.

Predmet je prijavljen Osnovnom sudu u Kičevu, a protiv umjetnika je podnijeta prekršajna prijava.

Nedavno priveden i Lukas

Podsjetimo, nedavno je u Sjevernoj Makedoniji priveden folker Aca Lukas zbog neodgovarajuće radne dozvole. Naime, Lukas je priveden tokom nastupa u jednom lokalu u Skoplju, jer, kako je navela makedonska policija u saopštenju, nije posjedovao potrebnu dozvolu za nastup. Pjevač je proveo nekoliko sati u policijskoj stanici, a potom je pušten, uz obećanje da će se situacija razjasniti u narednim danima.