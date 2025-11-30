logo
Miki Manojlović u "Tvrđavi" igra desnu ruku Miloševića: Bili veliki prijatelji, a onda se posvađali na krv i nož

Autor Marina Cvetković
0

Predrag Miki Manojlović u seriji "Tvrđava" tumači lik po imenu Sredoje Kuč, šefa Državne bezbjednosti SRJ koji je rađen po ugledu na Jovicu Stanišića.

Miki Manojlović u "Tvrđavi" igra desnu ruku Miloševića Izvor: YouTube/ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Drama "Tvrđava" autora Mirka Stojkovića i reditelja Saše Hajdukovića emituje se svakog vikenda na Rts-u, a radnja serije smještena je u turbulentne devedesete godine u trenucima kada se Jugoslavija raspadala, a svakodnevica postajala borba za očuvanje ljudskosti.

Serija jeste rađena po istinitim događajima, ali su svi likovi u njoj fiktivni. Međutim, nemoguće je ne uočiti sličnost između nekih junaka ove drame i stvarnih ličnosti iz tog vremena.

Jedan od primjera za to je i lik Komandanta kojeg u "Tvrđavi" tumači Miodrag Radonjić, a koji neodoljivo podsjeća na bivšeg komandanta Jedinice za specijalne operacije (JSO) Milorada Ulemeka Legiju.

U pomenutoj seriji pažnju je privukao i lik po imenu Sredoje Kuč, načelnik Državne bezbednosti kojeg u "Tvrđavi" glumi Miki Manojlović.

Nemoguće je ne poistovetiti taj lik sa Jovicom Stanišićem koji je bio bivši srpski obavještajac i načelnik Službe državne bezbjednosti u SRJ. Jovica je bio jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića i važio je za njegovog glavnog čovjeka iz sjenke koji je navodno imao direktan uticaj na dešavanja kako u Republici Srpskoj Krajini, tako i u Republici Srpskoj.

Izvor: Martijn Beekman / AFP / Profimedia

Na čelo DB bio je od 1991. do 1998. godine kada je posle žestoke svađe sa Slobodanom Miloševićem smijenjen, a na njegovo mjesto je postavljen Rade Marković.

Kako će se Manojlovićev lik dalje odvijati u seriji, ostaje nam da vidimo u narednim epizodama "Tvrđave".

