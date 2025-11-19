Bio dečija zvezda, danas beskućnik: Šok prizor glumca (36), živi na ulici i bori se za zavisnošću i mentalnim problemima

Tiktokerka pronašla zvezdu Nickleodeona na ulici, a nakon što je pokrenula akciju prikupljanja novca za njega, oglasila se njegova majka

Tajlor Čejs, nekadašnji glumac koji je nedavno navršio 36 godina, najpoznatiji je po ulozi Martina Kverlija iz sitkoma "Ned's Declassified School Survival Guide", koji se pre dvadesetak godina emitovao na kanalu "Nickelodeon".

Posle toga se pojavio u još jednoj popularnoj seriji, "Svi mrze Krisa", i nekoliko filmova, između ostalih u akciji "Nehajni Maks" sa Džejmsom Frankom, a imao je i svoje poetske večeri.

Sve je išlo normalnim tokom, dok 2015. godine u jednoj objavi na društvenim rmežama nije otkrio da se suočava sa mentalnim problemima. Posle toga se fanovima izgubio iz vida.

Niko nije znao šta se dešava, dok ga pre dva meseca influenserka LetHallAlli nije slučajno snimila na ulicama Los Anđelesa.

Shvativši da Čejs sada živi kao beskućnik, na TikToku je pokrenula akciju "GoFundMe" kako bi prikupila sredstva da mu pomogne. Fanovi su prikupili 1.200 dolara za nekoliko dana. Ipak, mnogi su odbijali da poveruju da je to on...



Ubrzo je sa tiktokerkom u kontakt stupila Čejsova majka, objasnivši da njemu nije potreban novac, već medicinska pomoć koju uporno odbija. Glumac se, naime, već dugo bori sa zavisnošću i bipolarnim poremećajem, i navodno je pobegao od kuće. Nije poznato kada je završio na ulici. U svakom slučaju, akcija za pomoć je stopirana, a snimak je uklonjen.

"Ovi prizori slamaju srce", "Tužno, kako mu se ovo dogodilo...", "Voleo sam da gledam tu seriju kao dete", "To je problem kada detinjstvo investiraš u glumu, a ne da dobiješ diplomu"... Nizali su se komentari ispod videa koji je pogledalo više od milion ljudi. Javile su se i njegove kolege iz serije "Ned's Declassified", obećavši u jednom podkastu da će "učiniti sve što je u njihovoj moći da pomognu starom prijatelju".

